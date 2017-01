'Brazucas' são atraídos pelo futsal espanhol

00:00 · 21.01.2017

A valorizada liga espanhola de futsal é a mais forte do mundo e conta com aproximadamente 196 jogadores distribuídos em 16 equipes. 54 brasileiros foram atraídos na última temporada, sendo a maioria com cidadania europeia, já que os clubes só podem ter dois atletas extra-comunitários. Os ginásios, por sua vez, têm capacidade para 5 mil torcedores e possui a melhor média de público da Europa. "Os torcedores espanhóis são muito apaixonados. Todos os ginásios que joguei estavam lotados. Muitas famílias, crianças. Eles seguem o time, vibram. Isso me surpreendeu bastante", destaca Bruno Taffy, do Inter Movistar.

LEIA MAIS

.Talento que foi reconhecido

Parelhos

Dos oito mundiais realizados pela Fifa, o Brasil venceu cinco e a Espanha, dois. Ambas as equipes se encontraram em quatro finais - 1996, 2000, 2008 e 2012 - com um saldo de três vitórias brasileiras e uma da Espanha. Sobre as diferenças entre os dois países, o cearense diz: "Cada país tem sua característica própria. O Brasil tem um futsal mais lento, porém com uma técnica maior. Aqui, predomina os contra-ataques, a rapidez no toque de bola e as jogadas ensaiadas d. Os dois estilos estão bem parelhos na modalidade e por isso são as duas maiores potências".