Brasileiros vencem o Rally Dakar

00:00 · 16.01.2017

Leandro Torres e Lourival Roldan se emocionaram ao cruzar a linha de chegada. Foi a realização de um grande sonho ( Foto: Victor Eleuterio / photosdakar.Com )

Leandro Torres e Lourival colocaram, neste sábado, seus nomes na história do Rally Dakar e do automobilismo mundial. Eles se tornaram os primeiros brasileiros a vencer a maior e mais difícil prova off-road do planeta na classificação geral de uma categoria. A dupla, que participou pela segunda vez, foi campeã entre os UTVs. O melhor resultado até hoje era de André Azevedo, vice-campeão nos Caminhões em 2003.

Os brasileiros completaram os quase 9.000 quilômetros de disputa em 54h01min50 (tempo extraoficial) com mais de quatro horas de vantagem para os segundos colocados, os chineses Wang Fujiang/Li Wei.

História

O piloto Leandro Torres, 45 anos, é carioca, radicado em São Paulo, e disputou o Dakar pela segunda vez. Em 2016, também tendo Lourival Roldan, 58, como navegador, ficou na terceira colocação. Lourival é paulista e participou do Dakar pela 10ª vez. Sua experiência foi um dos fatores fundamentais para a conquista de sábado. Eles assumiram a liderança da prova na quinta etapa (dia 6) e se mantiveram na ponta até o fim. Emocionado ao fim do trecho cronometrado, Leandro Torres desceu do UTV chorando, abraçou o filho que o esperava, os integrantes da equipe e, principalmente, o navegador Lourival Roldan.

"Um cara de 45 anos de idade e outro com quase 60 vencer uma prova tão difícil como essa, é um legado que fica para todo mundo. Tem de tentar, tem de fazer esforço. O brasileiro é um povo diferente. E se tentar, consegue". Para Lourival, a vitória foi a realização de um sonho, que ocorreu somente após a 10ª tentativa. "O sonho começou quando o UTV se tornou uma categoria. Deu certo, formamos uma dupla maravilhosa e realizamos o nosso sonho", declarou.