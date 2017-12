Brasileiros teriam sofrido hostilidade

00:00 · 20.12.2017

Gabriel Medina conseguiu ir até as quartas de final da última etapa do Mundial de Surfe, mas foi superado pelo francês Jeremy Flores ( FOTO: WSL / KELLY CESTARI )

No calor da derrota do filho durante as quartas de final no Pipemasters, Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, declarou que o clima estava pesado no Havaí neste ano. "Até na rua fomos afrontados. Quase não saía de casa e não acho isso muito legal", disse.

Segundo ela, as crianças eram instruídas a ficar atrás dos familiares xingando e provocando: "Além de ter sido um título duvidoso ficou feio o jeito como eles nos receberam. No Brasil, sempre estendemos o tapete vermelho para quem vem de fora. Não temos que provocar ninguém, mas não podemos tratar os gringos melhor do que tratamos nossos meninos enquanto eles não fazem isso com a gente", desabafou.

Bandeiras e pôsteres do patrocinador de John John estavam por toda parte. Lojas, casas, food trucks e até a barraca da equipe oficial de patrulha de segurança aquática estavam enfeitadas. Ao contrário do ano em que ganhou o título, não havia material promocional oficial para a torcida de Gabriel nas areias. "Tivemos que torcer na raça. Trouxemos cangas com a bandeira do Brasil e compramos camisetas porque a torcida do John John estava muito pesada", diz Raíssa Junger, 27, que mora em Honolulu há 1 ano e meio e conferiu o campeonato pela 1ª vez. Durante as baterias com Medina, a torcida ficava em pé ao redor de Charles Medina, padrasto e treinador de Gabriel. "Acho que eles ficam bravos com a forma com que nós brasileiros torcemos porque somos mais animados disse a carioca Mariana Junger, 20.