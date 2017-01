Brasileiros têm bom desempenho

00:00 · 30.01.2017

Marcos Pezão não teve dificuldades para superar o rival Jeremy Kimball em pouco tempo de confronto

Quatro brasileiros entraram em ação na noite do último sábado durante o UFC Denver. E o País se saiu bem no saldo final de resultados. Três venceram e apenas um saiu derrotado. Raphael Assunção, Marcos Pezão e Alexandre Pantoja saíram com triunfos, enquanto Henrique Frankestein foi superado.

Assunção superou Aljamain Sterling por decisão dividida dos juízes. Ele se recupera de derrota sofrida para TJ Dillashaw, em julho passado, da mesma forma que venceu agora. Marcos Pezão bateu Jeremy Kimball em luta de curta duração. Alexandre Pantoja superou Eric Shelton por decisão dividida, enquanto Henrique Frankestein acabou derrotado por Jordan Johnson.