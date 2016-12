Brasileiros conhecem rivais da Libertadores

00:00 · 22.12.2016

Em uma noite de homenagens às vítimas do acidente da LaMia, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2017.

Antes, o presidente da Chapecoense, Plínio de Nes, recebeu oficialmente a taça da Copa Sul-Americana de 2016, sob gritos de "vamo, vamo, Chape". O telão exibiu os nomes e fotos dos mortos no desastre aéreo. O Atlético Nacional, da Colômbia, também foi homenageado pela postura de fair play adotada.

Passadas as honrarias, o sorteio dos grupos do principal torneio de clubes das Américas foi iniciado. Na fase pré-Libertadores, o Atlético Paranaense enfrentará o Millionarios, da Colômbia, enquanto o Botafogo enfrenta o chileno Colo-Colo.

Grêmio, Santos e Atlético-MG foram cabeças de chave no sorteio dos grupos. O Grupo 1 ficou definido com Atlético Nacional, Estudiantes e Barcelona; o Grupo 2, com Santos, Santa Fé, Sporting Cristal; no 3, River Plate, Emelec, Independiente Medellín e Melgar; o 4, San Lorenzo, Universidad Catolica, Flamengo; no 5 estão Peñarol, Palmeiras, J.Wistermann; no 6, Atlético-MG, Libertad, Godoy Cruz, Sport Boys; o Grupo 7 é composto por Nacional, Chapecoense, Lanus e Zuliá; e o 8, Grêmio, Guarani, Zamora e Iquique.

Os grupos 1, 2, 4 e 5 receberam apenas três equipes e aguardam as definições dos confrontos das duas fases anteriores para ter todos os representantes.