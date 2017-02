Brasileiros brilham no UFC Houston

00:00 · 06.02.2017

Jessica Andrade venceu mais uma e agora vai lutar pelo cinturão da categoria peso-palha ( Foto: AFP )

A noite do último sábado provou que o ano de 2017 começou com pé direito para os lutadores brasileiros no UFC. Em evento realizado em Houston, nos Estados Unidos, os três que estavam em ação venceram seus combates demonstrando muita força, técnica e superioridade.

O primeiro a subir no octógono foi o jovem Ricardo Carcacinha, de apenas 21 anos. Em sua estreia na organização, ele venceu Michinori Tanaka por decisão unânime no card preliminar.

Frio e Calculista

Já no card principal, uma das maiores surpresas da noite, Marcel Fortuna, não tomou conhecimento dos quase 120 quilos do americano Anthony Hamilton e o derrotou de forma avassaladora, com um nocaute aos 3m10s do 1º round. O combate valeu pela categoria peso-pesado.

Rumo ao cinturão

Antes do catarinense entrar em ação, o público vibrou com a luta entre Jessica 'Bate Estaca' Andrade e a americana Angela Hill. Melhor para a paranaense, que venceu por decisão unânime e, de quebra, ganhou o direito de ser a nova desafiante do cinturão dos palhas, que hoje pertence à polonesa Joanna Jedrzejczyk. A informação foi confirmada nesse domingo pelo próprio presidente do UFC, Dana White.

Zumbi 'Soberano'

O duelo principal da noite trouxe a luta entre Dennis Bermudez e Chan Sung Jung, o Zumbi Coreano. Muitos duvidam da performance do lutador oriental, já que sua última luta tinha sido em 2013. Mas o tempo de serviço no exército sul-coreano parece que fez bem e Chan Sung nocauteou Bermudez logo no 1º round. O Zumbi Coreano e o brasileiro Marcel Fortuna ganharam o prêmio de "Performance da Noite". Cada um recebeu US$ 50 mil (quase R$ 156 mil).