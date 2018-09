Brasil vence Austrália no Mundial

00:00 · 22.09.2018

A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na segunda fase do Mundial, que é disputado na Itália e Bulgária. O time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Austrália em Bolonha, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/15.

A equipe começou a partida desta sexta com Bruninho, Isac, Wallace, Lipe, Douglas Souza, Lucão como titulares, além do líbero Thales. Evander, William, Lucas Loh, Kadu e Eder entraram durante o duelo.

O Brasil, que lidera o Grupo F, com 14 pontos, volta a jogar neste sábado contra a Eslovênia, às 15h30 (de Brasília) - a pontuação é acumulada desde a fase anterior. O adversário de domingo será a Bélgica. O time de Renan precisa ficar em primeiro lugar na chave ou ser um dos dois melhores segundos colocados para seguir na competição.

Com deficiência no bloqueio, a seleção brasileira sofreu para conseguir a vitória nos dois primeiros sets. O triunfo no primeiro foi obtido graças ao ataque, que pontuou 13 vezes. Bloqueio e saque passaram em branco. Os erros dos australianos - 12 - também colaboraram.

"Nosso time é superior ao da Austrália, mas isso acaba sendo uma armadilha. Precisamos colocar a cabeça no lugar para imprimir um ritmo na partida", disse Wallace, um dos destaques do Brasil, que falou sobre a falha da equipe no bloqueio. "Brasileiro pensa em atacar e sacar. Não é nossa cultura defender como os chineses e japoneses. É uma deficiência", acrescentou, em entrevista ao SporTV.

O segundo set foi ainda mais equilibrado, com os australianos comandando o placar por várias vezes. O Brasil precisou usar de sua experiência para fechar em 25 a 22. No terceiro e último set, os australianos sentiram um pouco de cansaço e caíram de produção. O Brasil acertou três bloqueios e finalizou a partida com fáceis 25 a 15.

Capitão da equipe, o levantador Bruninho reconheceu que a Seleção ficou devendo nas duas primeiras parciais.

"O time poderia ter sido mais agressivo nos dois primeiros sets, mas no geral foi bom. Agora temos que consertar alguns pontos para amanhã porque, sem dúvida, o nível vai aumentar", analisou.