Brasil sob tensão

00:00 · 26.02.2018

Ao lado de Messi e Suárez, Phillipe Coutinho teve papel fundamental na goleada sobre o Girona. Pelo Chelsea, Willian voltou a marcar, desta vez contra o Manchester United

Tudo que o técnico Tite, da Seleção Brasileira, mais quer é que seus atletas cheguem afiados na Copa do Mundo. E pelo que se viu nesse fim de semana, o treinador do Brasil tinha motivos para comemorar, até sofrer um susto: Neymar saiu de campo chorando após sofrer torção no tornozelo. Antes disso, ele e mais três dos principais nomes da lista dos jogadores que serão convocados brilharam em seus respectivos clubes, nos seus respectivos campeonatos pela Europa.

O craque brasileiro, enquanto esteve em campo, brilhou, participando de 2 gols da vitória de 3 a 0 do PSG contra o Marseille. No entanto, a boa atuação ficou em segundo plano pois, aos 31 minutos do segundo tempo, o brasileiro torceu o tornozelo em disputa de bola e deixou o campo de maca, chorando muito. A equipe parisiense terminou a partida com um a menos, já que o técnico Unai Emery já havia feito as três substituições.

Boa fase

Outro que mostrou serviço no último sábado foi o meia Phillipe Coutinho, do Barcelona. Na goleada sobre o Girona (6 a 1), ele deu um passe para um dos gols de Suárez e também deixou sua marca, provando que merece um espaço ao lado de Lionel Messi. O Barcelona é líder absoluto da competição com 65 pontos.

E se o técnico Antônio Conte tinha alguma dúvida em escalar o meia Willian como titular no Chelsea, nas últimas partidas, o jogador deu mais uma prova de que vive um bom momento e não merece estar no banco de reservas.

Assim como fez no jogo do meio da semana passada, diante do Barcelona, pela Liga dos Campeões, Willian mostrou que está com o pé calibrado e marcou um gol no clássico contra o Manchester United, nesse domingo. O Chelsea acabou sofrendo a virada, mas o meia brasileiro mostrou que merece um lugar entre os titulares dos Blues. O Chelsea é o 5º colocado do Campeonato Inglês com 53 pontos.

Quem está feliz da vida é o atacante Roberto Firmino, do Liverpool. Autor de um dos gols na goleada desse sábado (4 a 1), sobre o West Ham, Firmino chegou a marca de 22 tentos na temporada. A boa fase rende confiança e elogio por parte do comandante do técnico da Seleção Brasileira, que já afirmou contar com o atacante na Rússia.

Por outro lado, Firmino prefere manter os pés no chão e seguir confiante que estará na lista para o Mundial. "Recebi uma mensagem de alguns amigos e parentes, mas para mim só vai cair a ficha lá no último dia antes da última convocação. É aí que vai matar tudo de vez. Eu pretendo continuar meu trabalho no Liverpool, manter o foco e o objetivo", afirmou Firmino, em entrevista ao Esporte Espetacular.

Em entrevista concedida ao Portal UOL Esporte, o técnico Tite detalhou 15 nomes que certamente levará para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Fernandinho, Willian e Firmino.