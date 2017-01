Zagueiro disse que triunfo no clássico-rei permitiu até caminhar na rua sem preocupação com a pressão da torcida

Com aproveitamento de 84,4%, a equipe segue com desempenho só inferior ao Chicago Bulls de 1996 (87,8%), que perdeu 10 partidas em toda a temporada, e que sua campanha do ano passado, quando perdeu só nove jogos (89,0%)

24.01.2017

Derrota no Clássico-Rei faz trégua com a torcida acabar e elenco do Vovô voltará a conviver com a pressão por resultados