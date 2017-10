Brasil faz último teste oficial

00:00 · 10.10.2017

A Seleção Brasileira encerra hoje sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Classificado antecipadamente, o Brasil joga contra o Chile às 20h30min.

> Quem vai e quem fica

Com o primeiro lugar das Eliminatórias garantido, a escalação não é mistério. As novidades da formação são as entradas do goleiro Ederson, que será testado na vaga do titular Alisson, e do zagueiro Marquinhos, que havia sido poupado no empate por 0 a 0 com a Bolívia, mas agora retorna ao time na vaga do lesionado Thiago Silva, sendo, inclusive, definido por Tite como o capitão para o confronto desta terça.

Assim, o Brasil vai entrar em campo para enfrentar o Chile com a seguinte formação: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus e Neymar. O jogo irá reapresentar Gabriel Jesus a sua antiga casa, o estádio do Palmeiras.