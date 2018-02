Brasil é coadjuvante nas Olimpíadas de Inverno

00:00 · 24.02.2018

Sem tradição nos esportes de inverno, o Brasil levou dez atletas para a edição de PyeongChang, dentre eles Isadora Williams, primeira atleta sul-americana a avançar para a etapa do programa livre e primeira brasileira a chegar na final de uma modalidade na Olimpíada, terminando na 17ª colocação.

A atleta de 22 anos não conseguiu bater o melhor resultado de um atleta brasileiro na história dos Jogos de Inverno. O recorde pertence a carioca Isabel Clark, que conquistou a nona colocação no snowboard na Olimpíada de Turim, na Itália, em 2006.

> Saldo positivo para o esporte olímpico

Isabel, de 41 anos, nesta edição, sofreu uma queda durante o treino para a prova de snowboard cross. A carioca, antes dos Jogos, havia se recuperado de um trauma no pescoço causado por uma queda sofrida durante um estágio desta última competição, em Cervinia, na Itália, no dia 21 de dezembro.

Cearense

Michel Macêdo, de 19 anos, representou o Estado em PyeongChang. O cearense sofreu lesão no joelho esquerdo durante um treinamento para os Jogos, o que o forçou a desistir de participar das provas de combinado e do Super G. Depois, conseguiu competir no slalom gigante, mas também não o completou assim como aconteceu no slalom especial.

"Eu aprendi muito aqui, mas infelizmente não foi como eu queria. Tive que superar muita coisa para competir. Cai no meu terceiro dia em PyeongChang e machuquei o joelho. Tive que lutar contra isso o tempo todo", disse o cearense.

O esquiador mora em Portland, nos Estados Unidos, desde os três anos de idade.

Encerramento

Na cerimônia de encerramento, a patinadora Isadora Williams foi escolhida pelo Comitê Olímpico Brasileiro para levar a bandeira do Brasil.