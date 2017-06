Brasil e Argentina duelam em amistoso

00:00 · 09.06.2017

O amistoso entre Brasil e Argentina deve ter um dos maiores públicos de jogos da seleção brasileira nos últimos anos. Para o duelo de hoje, às 7h05min, são esperados 100 mil torcedores, de acordo com os organizadores da partida, que será disputado no Melbourne Cricket Ground, na cidade australiana.

No último treino antes do jogo, o zagueiro Thiago Silva não será apenas titular da seleção brasileira no primeiro jogo em que começará jogando pela equipe em cerca de dois anos. Ele também foi o escolhido pelo técnico Tite para ser o capitão do Brasil no clássico.

"Encaro com naturalidade essa responsabilidade. A partir do momento em que o Tite me convocou para a Seleção é porque ele tinha confiança no meu trabalho. Essa coisa de ser capitão, o mais importante é ter o respeito. Procuro ser sempre o Thiago Silva, verdadeiro no que faço e falo", comentou o zagueiro

Argentina

Jorge Sampaoli estreará pela Argentina sob expectativa de causar em sua seleção o mesmo impacto que o técnico rival. Igualar o trabalho de Tite no Brasil não será tarefa fácil, mas uma vitória no clássico garantiria um ótimo primeiro passo.

O próprio Tite reconhece a qualidade de Sampaoli e por mais que tente evitar comparações entre eles, admite ter um "estilo parecido" com o do treinador argentino.