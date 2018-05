Brasil à procura de um lateral

00:00 · 10.05.2018

Diante do Les Herbiers, pela decisão da Copa da França, Daniel Alves se machucou em dividida com um adversário, o jogador sentiu o joelho direito ( FOTO: AFP )

Antes mesmo da estreia na Copa do Mundo, diante da Suíça, no dia 17 de junho, em Rostov, o técnico Tite terá que resolver um enorme problema. Isto porque o lateral-direito Daniel Alves viu a sua participação na Copa do Mundo da Rússia ficar em risco na última terça-feira, na vitória do PSG diante do Les Herbiers, pela decisão da Copa da França. Em dividida com um adversário, o jogador sentiu o joelho direito.

Exames realizados após o confronto apontaram a desinserção no ligamento do joelho do jogador e a necessidade de pelo menos três semanas de afastamento. A princípio, porém, a expectativa era de que o jogador não fosse operado antes do Mundial, o que aumentaria suas chances de ir à Copa. Só que a atualização divulgada pelo Paris Saint-Germain deixou claro que somente após este afastamento inicial de 21 dias é que será decidido se o jogador passará ou não por cirurgia.

Após a partida, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, procurou entrar em contato com o PSG para ter mais informações da gravidade da contusão. "Após o traumatismo do joelho direito de Dani Alves, que ocorreu ontem durante a final da Copa da França, os exames realizados hoje mostraram uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo. Sua condição requer um mínimo de 3 semanas de cuidados antes de nova avaliação", diz o texto da nota distribuída pela assessoria do lateral.

Agora, a decisão de chamá-lo está nas mãos do técnico Tite, que anunciará a lista para o Mundial da Rússia.

Nomes em disputa

Marcos Rocha, lateral-direito do Palmeiras, pode ser uma das principais novidades na Seleção Brasileira. Isto porque as principais opções do técnico Tite, que são Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, e Fagner, do Corinthians, encontram-se lesionados e dificilmente terão condições de estarem 100% para o primeiro jogo. Tite também tem observado como possíveis opções ao titular do setor Danilo, do Manchester City, atual campeão inglês e Rafinha, do Bayern.

Teoricamente substituto imediato de Dani Alves, o lateral Fagner corre contra o tempo para conseguir se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. De acordo com o Departamento Médico do Corinthians, a lesão do jogador chega quase ao grau 2. Fagner se machucou nos primeiros minutos da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, em 29 de abril.

Desfalcou o Corinthians contra o Independiente, na quarta-feira passada, pela Copa Libertadores, e também diante do Ceará, no domingo, pelo torneio nacional. O departamento médico não projeta uma data para ele voltar. Apenas afirma que o atleta passará por exames médicos constantemente.

Preparação

Após a convocação da próxima segunda-feira, os atletas irão se apresentar para o início dos treinos uma semana depois, em Teresópolis, de 21 a 28. Se for convocado, Daniel Alves não participará desta fase de treinamentos e a previsão é que ele siga em tratamento intensivo.