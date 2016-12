Boxing Day: vai ter clássico sim

00:00 · 26.12.2016

Na maior parte do "mundo da bola" o período correspondente ao Natal e as festas de final de ano significam descanso para jogadores, técnicos e clubes. No Brasil, o calendário futebolístico não consegue sequer chegar até dezembro. O clima de calmaria, entretanto, não se estende para alguns países do Reino Unido. Por lá, desde os tempos da Idade Média, vigora uma tradição que perdura até os dias de hoje. Chamado de Boxing Day, o 26 de dezembro, feriado, movimenta os gramados da Escócia e da Inglaterra, mesmo possuindo grandes opositores ao longo dos anos, como o ex-técnico escocês Sir Alex Ferguson e o treinador sueco Sven-Göran Eriksson.

A nomenclatura do feriado deriva do ato das classes mais ricas, que presenteavam funcionários e os mais pobres, com doações através de caixinhas de natal - box em inglês quer dizer caixa. Com o passar do tempo, outras atividades também foram se incorporando a celebração. As pessoas passaram a utilizar o dia 26 de dezembro para se encontrar com familiares que por um motivo ou outro não conseguiram ver no Natal, além de trocar mais presentes. Na Inglaterra, a data também era adotada para a prática da caça a raposa. Quando a modalidade acabou proibida, o futebol, e outros esportes como o rúgbi, entraram em cena.

Até a metade do século 20 os jogos eram disputados não só no dia 26, mas também nos dias 24 e 25. A prática, porém, só perdurou até o final da década de 50, com as partidas acontecendo apenas após o Natal. A ideia inicial era promover vários clássicos dentro do Boxing Day. O fator rivalidade, somado ao tempo livre da grande maioria da população, fazia com que os confrontos realizados no período se tornassem sucesso de público, muitas vezes superando a média anual dos campeonatos. Para esta segunda-feira, estão programados jogos como Manchester United contra Sunderland, Chelsea versus Bournemouth e Arsenal contra West Brom.

Desgaste x tradição

Além dos duelos pós-Natal, também é comum nos países britânicos partidas acontecendo antes e logo em seguida do revéillon. A maratona desgastante é sentida pelo clubes que, comumente, acabam caindo de rendimento com tantas rodadas.

O ex-técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson, em muitas oportunidades deixou claro sua opinião pedindo até a extinção das rodadas dentro do período. Mais recentemente, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, também teceu várias críticas a essa rodada especial. (Por João Pedro Guedes)