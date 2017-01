Bom só por um lado

00:00 · 23.01.2017

Lateral Gustavo foi um dos atletas do Ferroviário que atuou nos 90 minutos no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, na tarde desse domingo ( Foto: JL Rosa )

Guarani de Juazeiro e Ferroviário empataram sem gols, no Romeirão, na tarde desse domingo (22), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Tubarão da Barra soma mais um ponto, mantém a invencibilidade e ocupa a terceira colocação na competição. Já, o time da região do Cariri, está na quarta posição, com quatro pontos ganhos.

O jogo poderia ter tido uma cara diferente, pois se tratavam de duas boas equipes da competição. O rubro-negro se mostrou mais incisivo no início partida, mas não conseguia transformar as chances reais em gols. Já o Tubarão estava mais recuado e fez muito pouco para abrir o placar. A melhor chance do primeiro tempo aconteceu aos onze minutos, com Leilson, do time rubro-negro, após cobrança de falta na intermediária de ataque.

A partida foi caindo de ritmo até o intervalo, sem que muita coisa acontecesse até os times descerem aos vestiários.

Na segunda etapa, o Ferroviário voltou melhor com maior posse de bola e mais trocas de passe na linha ofensiva de ataque. No minuto 24, em cobrança de falta de Jonathas, a bola resvalou na zaga e quase tirou o goleiro do Leão do Mercado da jogada, mas ele conseguiu se recuperar e fazer a defesa. O duelo foi até 50 minutos, mas o gol, principal personagem em uma partida de futebol, não resolveu aparecer ao Romeirão.

Maxuell, artilheiro do Campeonato Cearense com quatro gols, comentou sobre ter passado em branco pela primeira vez na competição. "Infelizmente não fiz o gol, mas o empate é importante pois sabemos que jogar aqui, contra o Guarani, é sempre difícil. Pontuar é sempre bom, principalmente quando é fora de casa", disse o atacante do Tubarão.

Segundo o Departamento médico do Ferroviário, o volante Erandir, que machucou o ombro durante a partida, foi levado a um hospital de Juazeiro do Norte e deve continuar tratamento em Fortaleza.

A reapresentação do Tubarão da Barra está marcada para a próxima terça-feira (24), mas poderá ocorrer mudanças no decorrer da semana.

Na próxima rodada, o Ferroviário enfrenta o Maranguape, já na quarta-feira (25), no estádio Domingão, em Horizonte. Já o Guarani de Juazeiro entra em campo apenas no próximo sábado, contra o Tiradentes, também no estádio pertencente ao Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Show de gols em Sobral

Jogando com o apoio da torcida, no estádio do Junco, o Cacique do Vale venceu a primeira no Certame estadual.

Com gols de Luiz Carlos, Romário Mendes e Carlos Alberto, o Guarany de Sobral fez 3 a 2 no Itapipoca, penúltimo colocado. Wescley e Marquinhos descontaram para o time da terra dos três climas.

Horizonte perde mais uma

Com um dos piores inícios de Estadual de sua história, o Horizonte segue decepcionando sua torcida. Desta vez, o algoz foi o Maranguape, que de virada, conseguiu vitória por 3 a 1, em pleno Domingão, ampliando seu jejum no Cearense. Após três rodadas, o Galo do Tabuleiro segue sem pontuar na tabela.

Caio Acaraú abriu o placar para o Horizonte, ainda no primeiro tempo. Na etapa final de jogo, pane no time comandado por Roberto Carlos. Gugu, Albano e Manoel Júnior marcaram os gols para o Gavião da Serra e decretaram a vitória.