Bom para observar

Em cinco jogos no Campeonato Cearense, o técnico Gilmar Dal Pozzo ainda não repetiu uma formação de um jogo para o outro, pelas lesões, suspensões ou desgaste físico de atletas. Em cinco formações iniciais, ele utilizou 19 jogadores, ou seja, fez 8 trocas entre cada partida, ainda testando outros três atletas durante os jogos, totalizando 22.

Exceto por Éverson no gol, que atuou todas as cinco partidas, Dal Pozzo sempre realizou mudanças nas outras posições: na zaga, três já foram titulares (Rafael Pereira, Sandro e Luiz Otávio), dois na lateral-direita (Tiago Cametá e Everton Silva), dois na lateral-esquerda (Romário e Lucas Siqueira), quatro volantes (Jackson Caucaia, Richardson, Raul, Matheus Trindade), dois meias (Felipe Menezes e Felipe Tontini) e cinco no ataque (Magno Alves, Lelê, Rafael Costa, Alex Amado e Douglas Baggio). Além deles, outros três jogadores foram utilizados, mas apenas entrando no segundo tempo: o volante Diones e dois atacantes (Nathan e Rafinha).

Mas se o grande rodízio de jogadores - não era a intenção do treinador que gostaria de fixar um time base logo - pode dificultar o entrosamento, por outro lado virou um grande laboratório de observação para o treinador Gilmar Dal Pozzo.

Ele espera, após observar praticamente todo o grupo em campo e fixar um time. Ainda não estrearam o goleiros Lauro e Diego, os zagueiros Valdo e Rômulo, o lateral-esquerdo Rafael Carioca, o volante João Marcos, os meias Ricardinho e Maxi Biancucchi, além dos atacantes Eduardo e Arthur.

"Eu ainda não consegui repetir uma escalação de um jogo para outro no Estadual, mas isso me permite observar meu grupo, vê-los em campo para mais na frente, na 7ª. 8ª rodada, eu definir uma equipe titular e chegar com um time pronto para as finais, quando teremos os mata-matas do Estadual, estreia na Copa do Brasil", disse ele.

Gilmar completa que, em fase de consolidação do trabalho, as oscilações são normais e que a equipe do Ceará encaixará logo. "A vitória contra o Ferroviário que nos deu a liderança, mostrou que podemos seguir com nosso conceito e a convicção que as coisas estão andando, que o time deve encaixar logo. Os jogadores que aproveitarem as oportunidades terão a sequência".

Mais chances

Os jogadores do Vovô acreditam que as chances de jogar são maiores neste início de temporada e que é preciso aproveitá-las. "É difícil buscar um entrosamento neste início de temporada pelas lesões, suspensões e cansaço, mas o técnico tem dado chance para todo mundo, pela qualidade do grupo. O importante é que o jogador que entrar manter o nível", declarou Luiz Otávio.

Já Romário citou o padrão de treinamentos, que pode facilitar na qualidade de jogo da equipe. "O time reserva treina no mesmo padrão do titular e isso facilita quando alguém entra. As trocas são normais no início de temporada e este padrão facilita".