Bem no clima da luta

Vitor Belfort é presença certa na inauguração da loja do UFC em Fortaleza, nesta terça-feira, a partir das 15 horas. Brasileiro também faz a luta principal do dia 11 de março contra o americano Kelvin Gastelum pela categoria peso-médio ( Foto: UFC )

Contagem regressiva para o UFC Fortaleza, que irá acontecer no dia 11 de março, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO). E nada melhor do que já entrar no clima do evento com a inauguração de uma loja oficial do Ultimate na Capital cearense.

É isso que vai acontecer na tarde desta terça-feira (17), às 15 horas, no shopping Iguatemi, onde a maior organização de MMA do mundo vai realizar a pré-venda de ingressos para o evento e, ainda, promover um encontro dos fãs com grandes nomes da organização, como Vitor Belfort, Maurício Shogun e o ex-lutador Rodrigo Minotauro, que hoje é embaixador do UFC no Brasil.

Na ocasião, as 50 primeiras pessoas que comparecerem à nova loja poderão comprar ingressos (cada pessoa pode comprar até oito unidades) e ainda terão a oportunidade de tirar fotos com as estrelas do UFC após a compra. Excepcionalmente amanhã, a loja ficará aberta apenas pelo período de uma hora, reabrindo no dia seguinte, às 10h, onde os ingressos passam a ser vendidos também no site www.Tudus.Com.Br. A expectativa dos fãs é muito grande, já que a última vez em que o UFC promoveu um evento em Fortaleza foi em junho de 2013. Na oportunidade, Fabrício Werdum venceu Rodrigo Minotauro no duelo de treinadores do TUF Brasil.

Card do evento

O próximo UFC Fortaleza já está com cinco combates definidos. Na luta principal, Vitor Belfort encara o americano Kelvin Gastelum, pela categoria dos médios. Outra grande atração do evento é o meio-pesado Maurício Shogun, que medirá forças contra Gian Villante.

Expectativa total para outro grande duelo envolvendo o versátil Edson Barboza e o promissor Beneil Dariush, pela divisão dos leves, que hoje é uma das mais equilibradas da organização. Michel Trator é outro brasileiro estará no octógono, desta feita contra o experiente americano Josh Burkman, também pela divisão dos leves. Entre as mulheres, a brasileira Beth 'Pitbull' Correia enfrenta a americana Marion Reneau.

Além destes, o mineiro 'Paulo Borrachinha' também está confirmado no card e fará sua estreia na organização. Seu adversário ainda será definido.

O Ultimate deverá divulgar, em breve, os outros lutadores do evento. A expectativa maior dos cearenses é pela confirmação dos atletas 'da casa', que estão em bom momento, como Viviane Sucuri, Godofredo Pepey e Rony Jason.