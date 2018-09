Bélgica e França dividem liderança

00:00 · 21.09.2018

Em sua segunda atualização após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o ranking da Fifa contou com uma novidade. Pela primeira vez desde a sua criação, há 25 anos, houve um empate no topo da lista, com Bélgica e França dividindo a posição. O Brasil segue na 3ª colocação.

O empate na ponta se deve ao ligeiro crescimento da Bélgica nesta atualização do ranking. Na lista passada, os belgas ocupavam a segunda colocação, logo atrás da líder França, campeã mundial em solo russo.

O time belga cresceu após obter duas vitórias nas últimas datas Fifas, incluindo o triunfo na estreia na nova Liga das Nações. Agora as duas seleções somam 1.729 pontos, dividindo a primeira colocação.

O Brasil vem logo atrás, figurando em terceiro, com 1.657, após vitórias sobre Estados Unidos e El Salvador, em amistosos disputados nos dias 8 e 11 deste mês, em solo norte-americano. O time comandado pelo técnico Tite voltará a campo em outubro para amistosos com Arábia Saudita e Argentina, nos dias 12 e 16, ambos na Arábia Saudita.

A única outra mudança no Top 10 foi a queda de uma posição da Dinamarca, que agora aparece em décimo lugar. Antes o time dinamarquês dividia a nona posição com a Espanha, que segue nesta colocação.

Tentando recuperar terreno na lista, a Alemanha ganhou três postos. Campeã mundial em 2014, o time alemão agora aparece em 12º.