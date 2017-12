Bayern vence e elimina rival na Copa da Alemanha

00:00 · 21.12.2017

O Bayern de Munique sofreu um pouco, mas venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Allianz Arena, e assegurou classificação às quartas de final da Copa da Alemanha. Boateng e Müller fizeram os gols da vitória, enquanto Kagawa descontou. Com o triunfo obtido em sua casa, o time bávaro também eliminou o atual campeão da competição e que também foi finalista nas três edições anteriores do torneio.

Assim, o gigante alemão fechou o seu ano de 2017 justamente com este triunfo no clássico. A equipe só voltará a jogar agora no dia 12 de janeiro, quando encara o Bayer Leverkusen, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, no qual ostenta 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Schalke 04. Terceiro colocado da competição nacional, o Borussia Dortmund fechará esta rodada contra o Wolfsburg, em casa, no dia 14.