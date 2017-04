Basquete Cearense quer surpreender

00:00 · 08.04.2017

Depois de ficar em vantagem dentro da série melhor de cinco partidas, válida pelas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), ao vencer o Paulistano/SP por 87 a 84 na última quinta-feira (6), o Basquete Cearense quer manter o embalo vitorioso mesmo atuando fora de casa.

Em seu próximo compromisso, neste domingo (9), o Carcará viaja até o Interior de São Paulo para dar prosseguimento a seu confronto ante o Paulistano. A partida de número dois acontece às 19h, no Ginásio Antônio Prado Júnior. O embate terá transmissão do canal SporTV.

Tabu

Definitivamente, a missão de superar o Paulistano, quando o clube atua em seus domínios, não é nada fácil. Em jogos válidos pela temporada regular, a equipe do Interior de São Paulo acumulou oito vitórias, em 14 possíveis, atuando em casa.

Quando se trata do Carcará jogando em Jabaquara/SP, a situação é ainda mais complicada. Desde 2012, ano em que o time cearense entrou no NBB, os comandados de Alberto Bial conseguiram apenas uma vitória. O triunfo aconteceu em 2013. Naquela temporada, coincidentemente, as equipes também se encontraram nas oitavas do certame, com os paulistanos levando a melhor após cinco jogos.