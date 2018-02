Basquete Cearense quer manter boa fase

00:00 · 27.02.2018

Na nona posição do campeonato, o objetivo agora é somar o maior número de pontos ( Foto: Reinaldo Jorge )

Após a vitória emocionante contra o Mogi das Cruzes no último sábado (24), o Basquete Cearense já volta à quadra hoje, às 19h30min, para enfrentar o Caxias do Sul, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Jogando fora de casa, no Ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, o time cearense quer manter a boa fase no NBB e subir ainda mais na tabela. Vindo de duas vitórias seguidas, o time comandado por Alberto Bial terá poucas mudanças para o jogo, mesmo com o curto tempo para recuperação dos atletas.

Na nona posição do campeonato, o objetivo agora é somar o maior número de pontos no segundo turno para chegar bem nos playoffs da competição nacional. Restam ainda seis jogos antes de iniciar as últimas fases do torneio.