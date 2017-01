Basquete Cearense perde clássico

00:00 · 09.01.2017

O Basquete Cearense perdeu, pela primeira vez na história, o clássico nordestino do NBB. Na noite deste sábado (7), o Universo/Vitória, da Bahia, superou o rival regional em pleno Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, pelo placar de 82 a 77, e alcançou o inédito triunfo no dérbi dos únicos representantes do Nordeste no campeonato.

Antes do duelo deste sábado, o Carcará havia ganho todos os confrontos entre eles. Ao todo foram três partidas, duas pelo NBB, na temporada passada, e uma pelo Super Four Rio-Nordeste, em Fortaleza (CE), na pré-temporada 2016/2017. Agora, o tabu chegou ao fim.

Classificação

Com o resultado, o Vitória permaneceu firme no G-4, na terceira posição, agora com campanha de sete êxitos em 11 duelos (63,6% de aproveitamento). Já o Basquete Cearense sofreu sua segunda derrota consecutiva e está na 11ª colocação, com cinco triunfos em 12 oportunidades (41,7% de aproveitamento).

Na próxima rodada, na quarta-feira (11), o Carcará volta a quadra para enfrentar o Paulistano. A partida acontece também no Ginásio Paulo Sarasate. O time cearense precisa da vitória para se recuperar na tabela.