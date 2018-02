Basquete Cearense enfrenta o Mogi

00:00 · 24.02.2018

Atualmente na nona colocação, o time precisa subir ainda mais na tabela de classificação ( Foto: Kid Júnior )

O Basquete Cearense terá mais um importante desafio pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O time comandado por Alberto Bial enfrenta, neste sábado (24), às 14 horas, no Ginásio Paulo Sarasate, o time do Mogi das Cruzes.

Vindo de uma vitória contra o Campo Mourão, o Carcará quer usar o fator casa como determinante para a vitória. Atualmente na nona colocação, o time precisa subir ainda mais na tabela de classificação.

"Esperamos ver o ginásio lotado no sábado. Precisamos de uma posição melhor na tabelo e vencer o Mogi será fundamental, e a torcida é, sem dúvida, nosso sexto jogador", afirmou o pivô Léo Waszkiewicz.

Com uma campanha irregular, alternando entre bons jogos e partidas ruins, o time quer vencer a segunda seguida para se motivar ainda mais para as partidas seguintes, que serão fora de casa. O time joga na sequência contra Caxias do Sul, dia 27, e Joinville, dia 02 de março.

Adversário

O Mogi, comandado pelo técnico Guerrinha, tem uma campanha de 16 vitórias e 4 derrotas, fora de casa tem um aproveitamento de 50%. Assim como o Solar Cearense, o time vem de vitória no NBB.

"A grande força do Mogi é o contra-ataque. Se conseguirmos deixá-los com uma média baixa de pontos exatamente no contra-ataque, faremos uma partida equilibrada. Temos que manter a defesa forte, evitar as faltas bobas, principalmente no garrafão", ressalta Leozão.