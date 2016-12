Basquete Cearense é derrotado no Rio

00:00 · 23.12.2016

O técnico Alberto Bial até conseguiu mexer com sua equipe, após o intervalo, mas o bom terceiro quarto não foi suficiente para a vitória ( FOTO: AGÊNCIA DIÁRIO )

Nem mesmo a grande vitória ante o Flamengo foi capaz de embalar o Basquete Cearense dentro do Novo Basquete Brasil (NBB). Atuando no Rio de Janeiro, o Carcará não conseguiu demonstrar sua força como na última terça-feira (20). Diante do Macaé, vice-lanterna da competição, o time cearense acabou superado por 64 a 53 na noite dessa quinta-feira (22).

Desta maneira, os comandados de Alberto Bial se despedem do NBB, em 2016,com nova derrota ficando, mais uma vez, com uma campanha negativa, acumulando seis derrotas e apenas cinco vitórias.

Agora o Carcará só volta para as quadras em 2017. No dia sete de janeiro, às 16h (de Fortaleza), os cearenses recebem o Vitória, no ginásio Paulo Sarasate. O embate é o único entre nordestinos no certame nacional.

Instável

Diferentemente da partida ante o Flamengo, o Basquete Cearense começou o duelo diante do Macaé de forma lenta. Sem muita atenção, o Carcará logo viu o time da casa abrir vantagem dentro do confronto. O primeiro quarto, pouco produtivo, acabou 19 a 12 para os mandantes. Para o segundo quarto, ambas as equipes estavam 'amassando' o aro. Somados, os times anotaram apenas 25 pontos, com nova vantagem para o conjunto fluminense. Com a chegada do intervalo, o Macaé já possuía sete pontos na frente do placar.

Junto com o reinício de jogo, veio também uma nova postura para o Basquete Cearense. A conversa com Bial surtiu efeito e os cearenses, com uma boa pontaria, empataram o duelo. Davi Rossetto, o termômetro da equipe, obteve seu melhor quarto no jogo, anotando seis pontos, além de três rebotes.

Entretanto, a instabilidade, tão recorrente dentro da temporada, voltou a aparecer e o Carcará, que chegou a abrir quatro pontos de diferença no marcador, acabou sucumbindo para os donos da casa. A dupla Igor e Simmons, somadas, contribuíram com 30 pontos. O primeiro, inclusive, foi o cestinha do confronto com 16 pontos.