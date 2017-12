Azambuja analisa o cargo de auxiliar no Ceará e projeta 2018

00:00 · 22.12.2017

O cargo de auxiliar técnico permanente no Ceará é relativamente novo. Como você avalia desempenhar a função no clube?

O auxiliar permanente no clube, é de certa forma, uma função ainda nova, e importante para o clube por várias razões. Quando acontece uma demissão de treinador ou troca, já que o técnico também pode receber uma proposta melhor e sair, o clube precisa ter alguém na comissão técnica que possa comandar a equipe em alguma partida próxima, tenha o histórico dos jogadores, que faça link de direção com o novo treinador, passando as informações para a nova comissão técnica, dando suporte para ele e para os atletas.

Ser da comissão técnica permanente no clube é ser mais visto internamente que para quem esta fora?

Ser da comissão técnica permanente do clube realmente é um trabalho aparece muito mais internamente do que para os que estão de fora. Eu faço o possível para que as coisas deem certo, independente da visibilidade. O intuito é fazer o melhor processo de troca de comissão técnica, a ligação de direção e nova comissão, essa busca por jogadores, fazer este banco de dados dos atletas, e até em um futuro, quem sabe, ajustar mais a categoria de base do Ceará. Estou contente com o trabalho e o principal é que ele apareça internamente.

O Robinson de Castro, presidente do clube, citou você como muito importante até para captação de jogadores, como o Lima. O Ceará precisa continuar captando jogadores, revelações de outros clubes?

Em muitas equipes, como Grêmio e Inter, com base muito forte, muitos jovens jogadores não têm o espaço no time principal, que é normal, e precisam de uma oportunidade para poder jogar. Mas isso não significa que a oportunidade não venha pela incapacidade deles. Muito pelo contrário. É a simples falta de espaço. Conseguimos aproveitar bem o Lima este ano e seria importante que outros jogadores viessem para o Ceará.

O ano de 2018 é desafiador mas também o sonho para um clube grande como o Ceará ao chegar na Série A. Como deve ser feito o planejamento em campo para um ano como esse? Muda muito em comparação à 2017?

Com certeza 2018 é desafiador. Um sonho chegar na Série A, mas o desafio é permanecer. Será o grande desafio, temos obrigação de buscar este objetivo, de colocar o Ceará em outro patamar, em se colocarmos como um clube de Série A, de médio a longo prazo. Colocar o Ceará neste patamar é um desafio pois mudará muito em relação a 2017. Temos noção dos adversários mais difíceis que enfrentaremos na Série A e do que temos que melhorar. O Ceará hoje tem estrutura, organização dentro e fora de campo, mas sempre há o que ser melhorado ao longo dos anos para que o clube se consolide entre os melhores do país por muito tempo.