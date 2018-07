Avaí vence fora de casa e entra no G4

00:00 · 13.07.2018

O time catarinense terminou o dia com 25 pontos, dentro do G4 - a zona de acesso ( FOTO: LONDRINA/DIVULGAÇÃO )

Após três tropeços consecutivos, o Avaí enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. O clube catarinense se transformou no melhor visitante ao derrotar o Londrina pelo placar de 2 a 1, em partida realizada nesta quinta-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 15.ª rodada. Romulo e Fernando Júnior (contra) fizeram para os comandados do técnico Geninho, enquanto que Dagoberto, ex-São Paulo e Cruzeiro, descontou para os paranaenses e foi expulso nos minutos finais.

Em oito jogos disputados como visitante, o Avaí conquistou 18 pontos com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Fato que tem contribuído na briga pelo acesso. O time catarinense terminou o dia com 25 pontos, dentro do G4 - a zona de acesso. Líder, o Fortaleza está com 29 pontos, porém, um jogo a menos que o Avaí.

O Londrina, por outro lado, foi para o seu terceiro jogo sem vitória e segue com campanha de rebaixado como mandante. São oito pontos em oito jogos realizados diante de sua torcida. A equipe paranaense soma 17 pontos, contra 15 do CRB - o time alagoano abre o descenso.

O Avaí foi para o intervalo com 2 a 0 no placar sem praticamente colocar o goleiro Vagner para trabalhar. Os gols foram criados por erros da defesa do Londrina. O clube paranaense diminuiu aos 29 minutos do segundo tempo. Dagoberto foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti.

Na próxima rodada, a 16.ª, o Avaí enfrenta o Atlético Goianiense nesta terça-feira, às 19h15, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Londrina só entra em campo no próximo dia 20 contra o Criciúma.