Audiência garantida na Verdinha em 2018

00:00 · 14.12.2017

O ano de 2018 é especial para os amantes do futebol não só pela realização da Copa do Mundo, na Rússia, em junho, mas também por grandes acontecimentos no futebol cearense, com os acessos do Ceará para a Série A, do Fortaleza para a Série B e com a participação do Ferroviário na Copa do Nordeste e na Série D. O trio abrilhantará ainda mais o Estadual do próximo ano.

E um ano de tanta expectativa no futebol merece uma cobertura especial e gabaritada. Por isso, a Rádio Verdes Mares prepara um trabalho que engloba todas as grandes competições - Estadual, Séries A, B e D, seguindo de perto as maiores paixões do torcedor cearense, além da Copa do Mundo na Rússia em junho, como a única emissora local a transmitir o mundial.

A Verdinha (AM 810) realizou seu evento de lançamento ontem à noite, com a presença completa da equipe esportiva, patrocinadores, diretores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, além dos seus mascotes: Vovô, Juba e Tutuba.

O gestor de programação das Rádios do Sistema Verdes Mares, Marcelo Pitanga, destacou a cobertura especial que a Verdinha fará em 2018.

"Estamos muito felizes em realizar este evento, apenas o primeiro de uma série. E a Rádio Verdes Mares está gabaritada com uma equipe esportiva vitoriosa, em um projeto vitorioso, e eficiente. E os eventos que a Rádio cobrirá, como os campeonatos cearense, brasileiro e Copa do Mundo é uma prova disso".

O comandante da equipe da Verdinha, Antero Neto, comemorou em 2017 estar ao lado do torcedor e dos clubes cearenses, projetando uma cobertura ainda maior em 2018.

"Este momento é especial para a equipe esportiva da Verdinha, pelo ano que tivemos e como projetamos 2018. Fomos a única rádio do Estado que acompanhou Ceará e Fortaleza em todos os jogos do Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileiro, fora da Capital. Essa marca vai continuar, com o Ceará na Série A, Fortaleza na Série B e Ferroviário na Série D", destacou ele.

Antero destacou também que a Verdinha será a única emissora de rádio cearense a cobrir a Copa do Mundo na Rússia.

"Este momento é especial para a equipe esportiva da Verdinha. Se este ano a Rádio foi 'pé quente' com os acessos de Ceará, Fortaleza e um destaque do Ferroviário, em 2018 projetamos uma grande cobertura no Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileiro, e claro, da Copa do Mundo na Rússia, como única cearense a cobrir e uma das três do Nordeste".

Um dos ícones do radialismo brasileiro, o narrador Gomes Farias projeta um ano espetacular de transmissões esportivas para o futebol cearense.

"A Verdinha estará ao lado de Ceará, Fortaleza e Ferroviário em um ano tão especial para o nosso futebol. Os três estão em alta e nossa equipe estará ao lado deles, se Deus quiser em grandes vitórias".