Atletas denunciam corrupção no doping

00:00 · 13.06.2017

Declarações dadas por diferentes atletas para a Agencia Brasileira de Controle de Doping (ABCD) entre 2014 e 2015 revelam corrupção e esquemas para driblar exames ao final de competições. Os documentos confidenciais fazem parte de um processo enviado para a promotoria de São Paulo que estaria encarregada de investigar os casos.

Pegos em exames antidoping, atletas de diversos estados passaram a colaborar com a ABCD a partir de 2014 e, em declarações realizadas em Brasília para as autoridades, explicaram como funcionava o doping no Pais. Um deles foi Francisco Ivan da Silva, suspenso em 2014 pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). No dia 3 de junho de 2015, ele foi até a entidade de controle de doping no Brasil e revelou como outros atletas, pegos em 2013, conseguiram ter seus exames "manipulados pagando R$ 100 mil".

Ele também apresentou uma denuncia contra uma atleta que, para "regularizar sua situação", foi obrigada a pagar R$ 150 mil. O relato teria sido feito pelo próprio marido da atleta que contou como a negociação dos valores evoluiu de R$ 80 mil para o valor final de R$ 150 mil.

De acordo depoimentos, o doping nas provas de rua é de uma dimensão importante. "Todos os atletas que participam em provas de rua utilizam substâncias proibidas. Mas não são pegos", disse um depoente. "Muitos fazem transfusões sanguíneas no seu domicilio", insistiu.