Associação realiza o último evento do ano na Beira Mar

00:00 · 16.12.2017

Para fechar o ano e celebrar os avanços e conquistas para os esportes náuticos a remo no Ceará, a Associação de Stand Up Paddle (ASUPCE) promove neste domingo, 17, a Travessia dos Verdes Mares. A prova terá como base de apoio o Iate Clube de Fortaleza e contará com competidores de Canoa Havaiana e Caiaque.

As inscrições podem ser feitas até este sábado, 16 de dezembro, através do link ww.Asupce.Org.Br/inscricao.

Além das competições, o evento marcará a cerimônia de premiação do Melhores do Ano de 2017 do remo cearense, nas categoria SUP Wave, SUP Race, Caiaques e Canoas Havaianas.

Também como parte do evento Travessia dos Verdes Mares, a ASUPCE realiza a Remada do Natal de Luz, modalidade downwind (a favor do vento) , saindo do Iate Clube e indo até o Estoril, sede da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (SETFOR).

No local, a Prefeitura Municipal de Fortaleza através da SETFOR promoverá atividades do Projeto Por do Som, com apresentações de Felipe Adjafre e do Coral da Câmara de Diretores Lojistas (CDL).

Agradável

O formato das largadas será definido de acordo com o numero de inscritos na regata. Os remadores poderão contemplar o por do sol e acompanhar as apresentações musicais de dentro do mar e a presença dos praticantes dos esportes náuticos no mar certamente proporcionará um belo visual para quem estiver nas proximidades do calçadão da praia de Iracema e na Ponte Metálica.

Cuidados

Será obrigado aos competidores de stand up paddle usar o leash (cordinha de segurança). Se o atleta optar por não utilizar, deverá assinar um termo de responsabilidade. Para os competidores de caiaque e canoa havaiana deverá ser utilizado colete salva-vida, seja no próprio atleta ou no interior do equipamento.

Os organizadores também poderão, a seu critério, alterar o percurso ou mesmo cancelar a prova caso as condições de clima comprometer a segurança e a boa técnica da Competição.