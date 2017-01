Assisinho assina hoje com o Ferrão

00:00 · 30.01.2017

Assisinho já defendeu Fortaleza e Ceará, oscilando entre altos e baixos durante as passagens nos clubes.

Realizando boa campanha no Campeonato Cearense, o Ferroviário anunciou ontem o atacante Assisinho, que já passou por Fortaleza e Ceará.

A confirmação foi do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Newton Filho. "Ele deve assinar na segunda-feira. Está tudo encaminhado para que o Assisinho assine contrato e jogue pelo Ferroviário".

Newton adiantou que os investimentos de reforços como Mota e agora Assisinho, são bancados por patrocinadores e conselheiros do clube.

Natural de Juazeiro do Norte, Assisinho defendeu o Fortaleza em 2012/2013 e o Ceará de 2014 e 2015. No Vovô, ele foi artilheiro do Estadual 2015 com 10 gols marcados. No ano passado, ele atuou no CRB jogando 13 partidas e marcando um gol.