Arthur espera voltar melhor

00:00 · 11.07.2018

Arthur só atuou em seis partidas, das 12 que o Ceará disputou na Série A, do Brasileirão ( FOTO: FOLHAPRESS )

Até a parada para a Copa do Mundo, o Ceará disputou 12 rodadas da Série A. E o atacante Arthur jogou apenas metade delas, seis, pelos problemas de lesão que acumulou neste período. Assim, o jogador não pode ajudar tanto o Alvinegro na campanha até então, jogando apenas 3 partidas completas, a última diante do Botafogo, pela 10ª rodada no dia 6 de junho, no empate sem gols no estádio Nilton Santos, ficando fora, portanto, dos jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro, dois últimos disputados pelo Vovô na Série A.

Ele também ficou fora da 1ª partida das semifinais da Copa do Nordeste diante do Bahia no Castelão e jogou apenas 26 minutos do jogo de volta em Salvador.

Mas com praticamente uma pré-temporada de treinos e recuperado de entorse no tornozelo, o atacante espera voltar bem e ajudar a equipe a vencer a 1ª na Série A, na retomada da competição, no dia 18, contra o Sport às 19h30 no estádio Presidente Vargas, pela 13ª rodada.

"Essa parada foi muito boa para mim também. Eu ainda sentia dores no tornozelo e tive tempo para me recuperar. Foi muito bom para mim e todos que estavam no departamento médico. Esperamos fazer um grande jogo e vencer", disse ele.

Douglas Coutinho

O atacante Douglas Coutinho não faz mais parte do elenco do Ceará. O jogador foi devolvido ao Atlético/PR, após vir emprestado no início do ano.

Em nenhum momento da temporada Coutinho se destacou, sendo contestado pela torcida. O jogador de 24 anos disputou 21 jogos pelo Ceará e marcou 4 gols, atuando na maioria das vezes no time 'alternativo'.