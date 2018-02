Arthur: artilheiro dos gols decisivos

00:00 · 23.02.2018 por Vladimir Marques - Repórter

São em momentos complicados que um jogador de futebol faz seu nome e se consagra. E para um atacante, a consagração e adoração da torcida vem com gols em momentos assim, decidindo partidas difíceis e garantindo classificações heroicas. E para a torcida do Ceará, o jogador desse perfil é o atacante Arthur, de 19 anos.

O centroavante da camisa 40, já artilheiro do clube no ano com 5 gols, vem se notabilizado por gols decisivos, se tornando o talismã da equipe de Marcelo Chamusca. Na última quarta-feira, ele classificou o Vovô para a 3ª Fase da Copa do Brasil com um gol aos 48 minutos do 2º tempo, dando a vitória sobre o Londrina, no Paraná.

Ao longo de sua trajetória no Ceará, são 40 jogos e 11 gols marcados, sendo 6 deles determinantes para vitórias alvinegras, geralmente com gols no fim do 2º tempo. O primeiro deles, foi ainda em 2015, quando o Ceará visitou o Tupi pela Copa do Brasil e venceu em Juiz de Fora (MG), com um gol dele, então com 17 anos, aos 48 do 2º tempo.

Depois de retornar ao Sub-20 e se destacar nos torneios de base pelo clube, Arthur foi integrado aos profissionais em 2017 e peça importantíssima na Série B sob o comando do técnico Marcelo Chamusca: contra Guarani/SP, Paysandu e ABC, o jovem atacante fez gols no fim do jogo e garantiu 7 pontos essenciais para o acesso. Já este ano, 5 gols, sendo dois decisivos, diante do CSA e Londrina, que garantiram vitórias.

"Eu estou conseguindo aproveitar as minhas oportunidades, marcando gols decisivos. Espero continuar marcando gols, seja como titular ou entrando depois. Quando é gol importante vale mais. Contra o Londrina foi especial por tudo que significava o jogo para o Ceará", disse ele.

O técnico Marcelo Chamusca elogiou seu comandado: "O Arthur tem um potencial de finalização impressionante. Ele é ambidestro e tem um potencial na jogada aérea impressionante. É um jogador muito importante para nós", elogiou.