Aposta na continuidade

00:00 · 29.12.2016 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Lelê marcou três gols pelo Vovô na Série B de 2015 e foi um dos destaques da equipe na reta final do campeonato ( Foto: Thiago Gadelha )

O Ceará renovou contrato com um de seus destaques na reta final da Série B, o atacante Lelê. Ele retorna por empréstimo do Santa Cruz e fica até o fim da temporada de 2017.

O Ceará vinha negociando com Lelê desde o fim da Série B em novembro, mas uma sondagem do futebol japonês dificultava a renovação do empréstimo.

Mas o atacante apostou na continuidade no Ceará, motivado pela boa passagem pelo clube, de setembro a novembro, quando foi titular na reta final, marcando três gols - contra Bragantino, Bahia e Tupi - em 11 jogos. Agora, iniciando uma temporada, ele espera um 2017 ainda melhor.

"Muito feliz com essa nova oportunidade de vestir a camisa do Ceará, com essa renovação. Podem esperar um Lelê muito motivado, dedicado e com ajuda de todos vamos conseguir coisas grandes em 2017. Fiz 11 jogos, consegui marcar três gols, acredito que pelo tempo que eu cheguei foram boas atuações, para 2017 espero muito mais que em 2016", declarou o atacante, que se apresenta no dia 2 de janeiro, assim como todo o grupo, no início de trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Sobre iniciar uma temporada no clube, Lelê espera atuações ainda melhores pelo Vovô.

"Estou feliz por iniciar uma pré-temporada, que não tive em 2016 e minha passagem aqui foi em um período muito curto. Agora tem tudo para ser de uma forma diferente. Agora é treinar forte, se dedicar, fazendo uma boa pré-temporada, treinando forte a cada atividade. Assim terei condições de ter uma grande ano em 2017", finalizou ele.

Para o ano que vem, o Ceará conta agora com cinco jogadores para o ataque: Lelê, Alex Amado, Douglas Baggio (todos velocistas), Magno Alves e Rafael Costa.