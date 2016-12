Após polêmicas, Estadual começa a ser definido

00:00 · 29.12.2016

Na resolução, a FCF suspendeu o time do Alto Santo por dois anos. Após o período afastado, o time voltará para a terceira divisão do Estadual ( Foto: Reprodução )

As polêmicas que envolvem o Campeonato Cearense de 2017 parecem estar sendo resolvidas. A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu três questões importantes para o início do certame. Em resoluções publicadas e divulgadas à imprensa, a organizadora do campeonato oficializa o pedido de desistência do Alto Santo Esporte Clube, confirma suspensão de dois anos da equipe de qualquer competição e promove o Ferroviário Atlético Clube (FAC) para a elite do futebol estadual. Além disso, acata decisão do TJDF-CE, que suspende rebaixamento do Guarany de Sobral por não entregar documentação relativa ao Profut.

Nos ofícios, a FCF, em resolução assinada por Eudes Bringel, diretor de competições da entidade, é bem claro sobre os passos com relação ao Alto Santo: "Suspender o Alto Santo Esporte Clube de todas as competições organizadas e/ou chanceladas pela Federação Cearense de Futebol, pelo prazo de dois anos, a contar do presente ato, nos termos do art. 57 do Regulamento Geral das Competições de 2017".

Além disso, "Determinar o encaminhamento da presente resolução, assim como da documentação pertinente, ao Departamento Jurídico da Federação Cearense de Futebol para que, se assim entender, promova a competente notícia de infração disciplinar desportiva junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará".

Essa suspensão já era esperada pela diretoria do Alto Santo. Segundo a nova administração, o município não tem condições financeiras de arcar com os custos de manter uma equipe de futebol no próximo ano. Após cumprir os dois anos de suspensão, o time do Vale do Jaguaribe volta para a terceira divisão do Estadual.

Clássico das Cores

Após mais de um ano de ausência, logo no primeiro jogo da competição, o Ferroviário terá pela frente um rival histórico. O time da Barra do Ceará enfrenta o Fortaleza no dia 15 de janeiro. Enquanto o Leão já treina com parte do seu elenco montado, o time Coral começa os trabalhos praticamente do zero, com a contratação do técnico Marcelo Vilar definida somente nesta terça-feira (27). O Ceará estreia no Cearense contra o Tiradentes, também no dia 15.

Na tabela divulgada pela FCF, o primeiro clássico entre Fortaleza e Ceará do ano foi confirmado para o dia 22 de janeiro, na Arena Castelão, com o Leão como mandante.

Já o chamado Clássico da Paz, entre Ceará e Ferroviário acontecerá dia 22 de fevereiro, com mando de campo do Alvinegro.

Guarany de Sobral

Por hora dentro da primeira divisão do Cearense, o Guarany de Sobral ainda terá mais uma batalha a cumprir no dia 9 de janeiro, no pleno do TJDF-CE. O clube espera que a decisão do presidente Dr. Frederico Bandeira seja mantida pelo órgão desportivo.

A expectativa da diretoria do Cacique do Vale é que a decisão final do TJDF siga a que está em vigor, com o time na Série A.