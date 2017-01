Aonde o vento me levar...

00:00 · 07.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Carlos Mário, o 'Bebê', aproveita as férias para praticar kite no Cauípe ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

A timidez na frente das câmeras ainda é notória, normal para quem tem apenas 18 anos. Mas se depender dos ventos da bela e famosa Lagoa do Cauípe, na Praia do Cumbuco, o jovem Carlos Mário ainda vai muito longe em sua carreira vitoriosa nas águas do kitesurfe.

Pensar que aquele menino simples de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, conquistaria o mundo, e tão cedo, era apenas uma questão de tempo para quem conhece a história de vida e dedicação do mais novo campeão mundial de kite.

O jovem deu os primeiros passos na carreira quando ainda era criança. Ao lado do tio, José Alexandre, conhecido por 'Goiaba', se mostrou interessado pelo esporte e com apenas seis anos pediu uma oportunidade na escolinha de kite e windsurfe do instrutor Raimundo Ferreira, o Bê.

"Eu comecei a ajudar o Bê e o pessoal a montar os equipamentos e daí surgiu o interesse no então windsurfe. Com um tempo, o kite chegou aqui (Lagoa do Cauípe). O Bê já tinha uma certa experiência e o meu tio, o Goiaba, também foi um dos primeiros a praticar o esporte e foi a partir disso que aos oito anos eu criei gosto de vez", explica Carlos, que recebeu a reportagem do Diário do Nordeste e a equipe da TVDN em sua residência.

"Bebê", como é conhecido pelos amigos, logo começou a competir. Com exatos oito anos, disputou uma competição amadora para iniciantes, mas o sonho de se tornar um atleta profissional foi interrompido, devido aos altos custos dos equipamentos. "Não tinha condições financeiras para manter e nem patrocínios para seguir adiante", lembra.

Mesmo em dificuldade, ele não desistiu e continuou praticando o esporte. Foi então que em 2013 apareceu a primeira oportunidade para participar de uma competição profissional. "Lembro apenas que eu estava muito feliz em poder disputar um campeonato com os melhores atletas que tinham um nível muito alto", resumiu.

Bebê arrebentou e conquistou o título do Juvenil Kite Cumbuco, despertando olhares e a atenção de vários amantes do esporte e patrocinadores. A partir daí, ele contou com novos apoios e seguiu competindo pelo Brasil e pelo mundo, aumentando cada vez mais o número de troféus no quarto da sua casa.

No topo

Após se destacar como campeão brasileiro e faturar o título da etapa mundial na Argentina, e o destino reservaria outro momento especial para Carlos Mário, agora no final de 2016. Em competição disputada na Nova Caledônia (Oceania), Bebê voou mais alto que seus concorrentes e fez uma manobra até então inédita no circuito, a Slim9, confirmando a 1ª posição no ranking mundial. "2016 foi um ano que entrou na história pra mim. Não tenho nem palavras para descrever, pois comecei sendo campeão brasileiro novamente e no final conquistei o mundial. Só tenho que agradecer a Deus e todas as pessoas que estão me apoiando nesse momento tão importante".

Potencial

Um dos responsáveis pelo sucesso de Carlos Mário é exatamente quem lhe estendeu a mão pela primeira vez: Raimundo Ferreira, o Bê. "Quando ele chegou na escolinha se mostrou muito interessado e pediu uma chance. Logo nos primeiros treinos deu para perceber que ele tinha muito potencial e poderia chegar bem longe. Eu fico bastante feliz por ele ter se tornado um homem tão cedo e estar ajudando a família, inclusive", ressaltou o instrutor.

Apoio

Pode-se dizer que dona Maria Elenice (mãe do atleta) sempre acreditou no sonho do filho, que através do kitesurfe, já ergueu a casa da família e projeta novas conquistas. "Ele sempre foi um menino dedicado e hoje não só eu como toda família tem orgulho dele", acrescentou a cozinheira.

"Ainda tenho que ajudar e muito, não só minha família, mas também às crianças, que assim como eu, desejam um futuro melhor através do esporte", finalizou Bebê.