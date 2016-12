Amor que só cresce

00:00 · 27.12.2016 por Vladimir Marques - Repórter

As torcidas de Ceará e Fortaleza estão entre as 20 maiores do País ( Foto: Kid Jr. ) Clique para ampliar

As torcidas de Ceará e Fortaleza sempre estiveram entre as mais presentes e fanáticas do Brasil, com nos últimos cinco anos sempre estando entre as 20 melhores médias de público do país na temporada, como divulgou o Diário do Nordeste no último sábado. E além da fidelidade, as torcidas de Vovô e Leão estão entre as quatro maiores do Nordeste e 20 maiores do Brasil, em levantamento d o instituto Paraná Pesquisas, que ouviu 10,5 mil pessoas entre março e dezembro deste ano.

Nacionalmente, o Ceará ocupa a 15ª colocação com 1,1% (2.266.895 torcedores), enquanto o Leão tem 0,8% em 16º com 1.648.651, empatado com Atlético/PR e Vitória.

Mas são nos números apenas na região Nordeste que evidenciam o amor crescente das duas torcidas: se em levantamentos anteriores Vovô e Leão ocupavam a 6º e 7º colocações, atrás de Bahia, Sport, Santa Cruz, Vitória e Náutico, dessa vez a dupla cearense galgou colocações na paixão nordestina. O Ceará tem a 2ª maior torcida entre times da região, com 4,0%, atrás apenas do Bahia, com 7,0% e à frente do Sport (3,9%), Vitória (2,8), Santa Cruz (2,1) e Náutico (1,5%).

O Tricolor de Aço tem agora a 4ª maior torcida entre clubes nordestinos, superando Vitória, Santa Cruz e Náutico.

Impressões

Os presidentes dos dois clubes analisaram o tamanho de suas torcidas segundo as pesquisas. "A pesquisa só vem ratificar o que todo mundo já sabia, que o Ceará tem a maior torcida do Estado, uma das maiores do Nordeste e do Brasil. Uma torcida que vem crescendo a cada ano, a cada geração se fortalecendo, pela credibilidade que o clube desfruta no Brasil inteiro, pela sua organização e referência. Além de ser um clube vencedor em campo e também fora dele", declarou o presidente do Ceará, Robinson de Castro.

O presidente do Fortaleza, Jorge Mota, disse que analisa esses números por dois ângulos: o da população dos Estados envolvidos e a paixão das torcidas. "O Estado da Bahia é mais populoso e ganha disparado. Já em Pernambuco, há três clubes, o Sport, Santa Cruz e Náutico, o que divide a população. O Náutico é uma grande força que puxa torcedores para si. Já na capital cearense, temos apenas Fortaleza e Ceará", declarou Jorge.

O dirigente disse também que se orgulha do seguinte fato: "O Fortaleza é o segundo clube do Nordeste na Timemania e o 14º no Brasil inteiro. Temos uma das maiores torcidas do Nordeste".

Forasteiros

Mas embora as torcidas locais no Nordeste tenham crescido muito, a pesquisa indica que ainda é grande a influência de clubes 'forasteiros' , detendo grandes torcidas na região. O Flamengo foi o líder na pesquisa com 21,5%, seguido por Corinthians (9,8%). Outros times de 'foram bem cotados foram São Paulo (5,2), Vasco (5,2%) e Palmeiras (4,3%).

Saiba mais

No País

Os dez primeiros na pesquisa em números de todo país foram: Flamengo (16,2%), Corinthians (13,7%), São Paulo (7,4%), Palmeiras (5,8%), Vasco (4,6%), Cruzeiro (4,0%), Grêmio (3,5%), Santos (3,1%), Atlético-MG (2,8%) e Inter (2,7%)

Nordestinos

Os números nacionais dos times nordestinos foram: Bahia (2,0%), Sport (1,3%), Ceará (1,1%), Fortaleza (0,8%), Vitória (0,8%), Santa Cruz (0,7). O Sport ultrapassou o Ceará nacionalmente por ter 1,7% da torcida no Centro Oeste do País.