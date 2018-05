América (MG) bate o Vitória em casa

00:00 · 01.05.2018

No dia em que completou 106 anos de fundação, o América/MG venceu o Vitória/BA por 2 a 1 no Independência. Marquinhos e Rafael Moura marcaram para o Coelho. Pedro Botelho descontou para o time baiano. Com o triunfo o América Mineiro salta para a terceira colocação da Séria A com 6 pontos conquistados. O Rubro-Negro baiano termina a terceira rodada na 18ª posição. Na próxima rodada o América/MG vai a São Januário, no Rio, enfrentar o Vasco, às 19h do sábado (5). No domingo (6), o Vitória recebe o Fluminense no Barradão, em Salvador às 16h.

Jogador com bastante rodagem no futebol brasileiro, o ataque Marquinhos foi revelado pelo Vitória, em 2008. Uma década depois, e com a camisa do América, o jogador anotou um gol na equipe baiana. Foi de Marquinhos o primeiro gol do time mineiro, logo aos sete minutos do primeiro tempo. Rafael Moura ampliou, aos 35min.

Presa fácil para o América no primeiro tempo, o Vitória se mostrou uma equipe totalmente diferente no segundo tempo. Mas tudo mudou em pouco tempo. Aos 31min, o lateral Pedro Botelho diminuiu a vantagem americana, com um gol de cabeça. Mesmo com a expulsão de Leandro Donizete, aos 36 do 2º tempo o Coelho segurou os 2 a1.