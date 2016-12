Alto Santo desiste do Estadual 2017

00:00 · 23.12.2016

A equipe do Alto Santo, recém-promovida para disputar a 1ª divisão do Campeonato Cearense de 2017, está desistindo de participar da competição. Alegando uma crise financeira, a inviabilidade do Estádio Coliseu, que não tem refletores e não pode sediar partida à noite, entre outros motivos de ordem financeira, como ausência de patrocinadores, a diretoria do clube decidiu por não participar do Estadual do próximo ano.

O Alto Santo ainda teria a possibilidade de transferir seus jogos para o Município de Limoeiro, como fez no ano de 2007, mas, de acordo com a própria diretoria, que tem à frente o presidente Ozir Gomes, a despesa ficaria muito alta com o deslocamento da equipe.

A Federação Cearense de Futebol (FCF), está em recesso desde a última sexta-feira (16) e só retoma às atividades no dia 2 de janeiro do próximo ano. No entanto, a FCF agendou para esta sexta-feira (23), uma reunião com as diretorias jurídica e de competições para definir o caso. O presidente da mentora do futebol cearense, Mauro Carmélio, se mostrou decepcionado com a decisão do time do Interior e também deve acompanhar os desdobramentos do caso nesta sexta.

De início, há duas possibilidades, caso seja confirmada a desistência da equipe: a primeira seria o Estadual sendo disputado por apenas nove equipes. A outra, seria a inclusão do Floresta, 4º colocado da Série B cearense, na competição.

Coliseu

Antes projetado para receber um público de até 20 mil pessoas, o Estádio Coliseu ficou pronto em agosto de 2015 com uma capacidade para apenas 900 torcedores, sendo que a polêmica obra, que ganhou repercussão em todo o Brasil, se arrastou por mais de meia década até ficar pronta.