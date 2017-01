Algozes tentam escrever nova história

00:00 · 07.01.2017

Zagueiro Ligger estava no Oeste, que em 2012, tirou o acesso à Série B do time do Fortaleza e agora quer colaborar para reparar o dano ( FOTO: THIAGO GADELHA ) Vacaria participou do primeiro jogo contra o Leão, no Alfredo Jaconi, pela Série C de 2016, mas não atuou no jogo de volta, na Arena Castelão ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Dentro da remontagem do elenco do Fortaleza para a temporada de 2017, o departamento de futebol contratou dois algozes da equipe em anos anteriores, quando o Leão tentava o seu grande objetivo do ano, que era subir para a Série B do Brasileiro.

Entre os 14 novos contratados para esse ano, estão dois jogadores que deram uma grande contribuição para que o Tricolor, clube atual deles, continuasse amargando essa dificuldade de subir de divisão.

No presente momento, o zagueiro Ligger e o volante Vacaria vão ter de se reprogramar, para reparar com suas participações e presenças, o castigo que eles ajudaram a infligir ao Leão por todo esse tempo.

O zagueiro Ligger foi o primeiro a aplicar essa pena ao Tricolor, ao jogar pelo Oeste de Itápolis, em 2012, quando venceu no PV e jogou por terra o sonho do acesso tricolor, naquela ocasião.

Já o volante Vacaria foi titular pelo Juventude/RS, nas quartas de final da Série C em 2016, no primeiro jogo no Estádio Alfredo Jaconi. Entretanto, recebeu o terceiro cartão amarelo e não participou da partida de volta na Arena Castelão. Pela televisão, viu seus companheiros subirem para a Série B. Coincidentemente, agora está no time que ajudou a eliminar da Série C, em 2016.

"Eu estava no Oeste que eliminou o Fortaleza em 2012 e realmente para nós foi importante. Como eu já disse na primeira entrevista, não vou dizer que é destino, mas se ele (Deus), me trouxe até aqui é porque eu tenho alguma coisa que será boa para o Fortaleza. Vou aproveitar a minha experiência adquirida naquele acesso para tentar colaborar com o principal objetivo do ano do nosso clube, que é o acesso à Série B", comentou o zagueiro Ligger.

O técnico Hemerson Maria disse que, um dos aspectos que gostou da vinda de Ligger e Vacaria para o Fortaleza, foi a rapidez com que o negócio foi fechado. "O Ligger é um zagueiro de muita qualidade e vinha disputando a Série B pelo Joinville. Quando nós o contactamos, ele se prontificou de imediato a vir e aceitou logo o convite, o que mostra que está comprometido com o nosso objetivo. O mesmo aconteceu com o Vacaria, que também é um jogador de muita qualidade", explicou o treinador.

Ligger já vem treinando como titular do Leão e no treino tático desta sexta-feira à tarde, ele formou dupla de zaga com Gabriel Silva, enquanto que Heitor treinou entre os suplentes. Enquanto isso, Vacaria chegou depois de Ligger e ainda está procurando se condicionar fisicamente.