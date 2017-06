Alemanha empata no fim com a Dinamarca

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 00:37

Sem contar com veteranos ou jogadores mais experientes, a seleção da Alemanha sofreu para empatar com a Dinamarca por 1 a 1, na cidade dinamarquesa de Brøndbyvester. O gol da igualdade no amistoso veio somente aos 43 minutos do segundo tempo, em lance de Joshua Kimmich.

Visando as Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Joachim Löw aproveitou a partida para fazer testes na equipe. Tanto que os jogadores mais rodados do elenco eram Emre Can e Draxler. O restante da equipe era formado por novatos (foram seis estreantes), que podem vir a aparecer na equipe na reta final das Eliminatórias.

Isso porque a Alemanha vive situação confortável na competição. Lidera o Grupo C, com 15 pontos, cinco a mais que a Irlanda do Norte, a segunda colocada. Além disso, Löw avalia os jogadores para convocação da Copa das Confederações.