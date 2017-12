Alan Mineiro confirma acerto

00:00 · 16.12.2017

Meia-atacante Alan Mineiro disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Vila Nova, emprestado pelo Corinthians ( FOTO: Agência Corinthians )

A diretoria do Fortaleza se exime de qualquer afirmação acerca do assunto, mas o meia-atacante Alan Mineiro, de 30 anos, que defendeu o Vila Nova/GO na Série B do Brasileiro de 2017, está acertado com o Fortaleza.

O jogador foi localizado, por telefone, ontem à noite, pela reportagem do Diário do Nordeste, quando confirmou as negociações. "Eu não posso falar muito sobre o assunto, porque ainda não assinei contrato, mas posso dizer que está bem encaminhado com o Fortaleza. Desculpe não poder me alongar muito, porque estou numa confraternização natalina de família, mas aí em Fortaleza conversamos. Só falta assinar", finalizou o jogador, antes de pedir para desligar.

Empecilhos

Há alguns empecilhos que a diretoria do Fortaleza precisa resolver, antes de dar por confirmada a contratação. Isso pode acontecer até neste final de semana.

O grande problema é que o jogador ganha R$ 90 mil no Corinthians, segundo informações veiculadas em emissoras de rádio da capital cearense. Quando esteve emprestado ao Vila Nova/GO, este ano, disputando a Série B do Brasileiro, o Corinthians pagava uma parte dos salários do jogador. A outra era de responsabilidade do Corinthians, que o emprestou. Agora, o Timão quer, segundo informações, que o Fortaleza pague sozinho esse valor, mas as negociações continuam para resolver essa questão de uma vez por todas.

Será a primeira vez que Alan Mineiro virá atuar em um clube da capital cearense, mas ele já jogou no Estado. Em 2014, defendeu o Icasa no Brasileiro.

Quando for confirmada a negociação, o Fortaleza terá vencido um duelo com algumas equipes para contratar o jogador: inicialmente, o Ceará manifestou interesse, mas depois desistiu. O Vila Nova queria renovar o seu contrato e o Paraná Clube também manifestou interesse.

Antes de Alan Mineiro, o Fortaleza já havia contratado sete outros jogadores, tais como: Edinho (meia-atacante); João Henrique (meia-esquerda); Derley (volante), Róger Carvalho (zagueiro), Gustavo (centroavante), Léo Natel; Vítor Jacaré (atacantes) e agora Alan Mineiro.

A diretoria deve anunciar outros nomes ainda neste final de semana, como laterais, zagueiros, volantes e meio-campistas, todos indicados pelo técnico Rogério Ceni. A apresentação dos tricolores está marcada para o próximo dia 26 de dezembro.

Caso Derley

Como já foi noticiado na edição de ontem do Diário do Nordeste, o volante que o Fortaleza havia contratado junto ao Santa Cruz/PE, Derley, foi punido em 180 dias pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atleta contratou os serviços profissionais do advogado carioca Osvaldo Sestário, que montou a seguinte estratégia para o Leão não desistir do volante. A punição teve início no dia 17 de novembro e no dia 17 de fevereiro, estará completando 90 dias, a metade da pena imposta. Quando isso ocorrer, o advogado entra com uma petição para que a outra metade da pena seja revertida em medida social, como por exemplo, doação de cestas básicas a instituições carentes. Isso, segundo o advogado Sestário, está dentro do código e permitirá que o atleta dispute o Cearense.