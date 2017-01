Ajuda valiosa do torcedor

00:00 · 09.01.2017 por Vladimir Marques/Ivan Bezerra - Repórteres

As torcidas de Ceará e Fortaleza, ao contribuírem com o clube do coração apostando na Timemania, permitiram a ambos quitarem suas dívidas tributárias com o Governo Federal ( Fotos: Bruno Gomes e Kid Júnior )

A Timemania é uma loteria criada pelo Governo Federal em 2007 com o objetivo de injetar nova receita nos clubes de futebol do país. Em troca da cedência de suas marcas, os 80 clubes recebem 22% da arrecadação da loteria, destinando os valores para quitarem dívidas com a União em FGTS, INSS e Receita Federal.

E Fortaleza e Ceará se mantiveram firmes entre os 20 melhores do Brasil em número de apostas, garantindo a maior 'fatia' dos valores, ficando com uma cota de - R$ 1,8 milhão - que equivale a 13% dos 22% da arrecadação da loteria e, com isso, quitando suas dívidas com o Governo Federal.

Caso ambos ficassem abaixo dos 20 clubes, receberiam apenas 5% e não os 13% previstos para os melhores colocados.

Desta forma, os dois clubes que passaram anos pagando um montante de dívidas por descaso de administrações anteriores terão em 2017 um bom valor em seus cofres pelo arrecadado com as cotas da Timemania.

Engajamento

O vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro, informou que o clube recebeu R$ 12 milhões até hoje para o pagamento das dividas fiscais e agradece a torcida alvinegra pela parceria. "De 2007 a 2015, o Ceará recebeu R$ 10 milhões, direcionados para pagamento das dívidas fiscais e previdenciárias que vêm de décadas anteriores e zeramos a dívida com o FGTS. Este ano conseguimos quitar o restante das dívidas, como INSS e Receita Federal com ajuda do torcedor. Em dezembro recebemos R$ 190 mil da Timemania".

Segundo Pinheiro, em 2016, o Ceará recebeu quase R$ 1,9 milhão da Timemania pelo esforço do torcedor em colaborar com o clube. "Em 2016, recebemos R$ 1,8 milhão de cota e ainda R$ 74 mil, referente ao 1,35% do número de apostas. O clube tem incentivado que torcedores se organizem para ajudar, participando de bolões, e agradecemos pelas redes sociais do clube. Isso dá uma sustentação muito forte. O torcedor precisa continuar apostando, pois agora traz recursos para o clube e ainda pode ter a sorte de ganhar um prêmio milionário. É uma parceria entre clube e torcida que vira um patrocínio".

Ele explica que com as dívidas quitadas, o valor de R$ 1,8 milhão anuais de arrecadação passa a ser um patrocínio. "Isso é um patrocínio que a torcida dá ao clube. Os recursos serão do Ceará, irá para a conta do clube em forma de patrocínio. Se hoje arrecadamos R$ 1,8 milhão, fazendo a conta por 12 meses vira um patrocinador de R$ 150 mil por mês. Em dezembro já recebemos R$ 190 mil, mas é um valor que varia pelo número de apostas que o torcedor do Ceará faz", finalizou o dirigente alvinegro.

Participação

O presidente do Fortaleza, Jorge Mota, disse que, desde quando estava no Conselho Deliberativo, que tinha uma preocupação com a Timemania. "Desde alguns anos que a gente iniciou a venda de bilhetes da Timemania com vários grupos de torcedores, que decidiram participar. De lá para cá, esses grupos só vêm aumentando e ao mesmo tempo o torcedor entendeu a importância de apostar na Timemania. Somos o primeiro do Estado e o segundo do Nordeste na arrecadação da Timemania. Há muitos anos estamos nessa posição, o que mostra a participação do torcedor", disse o dirigente.

Ele lembrou que no Nordeste, o Leão fica atrás apenas do Bahia. "No Estado, também há muitos anos que asseguramos essa liderança. O torcedor sabe que é importante apostar, porque além dele concorrer ao prêmio, ele contribui sensivelmente para a verba que é repassada para o clube", acrescentou.

O diretor financeiro do Tricolor do Pici, Gigliani Maia, informou que o Fortaleza tinha uma dívida relativa a um tributo federal há alguns anos, porém, já quitou esse débito, já estando recebendo parcelas. "Os repasses ficam em torno de R$ 100 mil e nesse final de 2016 para 2017, recebemos o dobro desse valor", acrescentou Gigliani.

Segundo os dirigentes, o dinheiro recebido da Timemania vai para a conta comum do Fortaleza e é utilizado nas diversas despesas, conforme a urgência.