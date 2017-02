Águia da Precabura encara o Campinense no Castelão

00:00 · 04.02.2017

Técnico do Uniclinic, Vladimir de Jesus, reconhece que a grande preocupação é com relação ao desgaste físico da equipe, no início da temporada ( Foto: JL Rosa )

A missão não é tão simples, mas de certa forma, direta: aproveitar o fator casa e somar os primeiros três pontos na Copa do Nordeste. Este é o dever do Uniclinic, que recebe o Campinense, na tarde deste domingo (5), às 16 horas, na Arena Castelão.

Vindo de uma goleada na estreia para o Náutico por 4 a 0, a equipe do técnico Vladimir de Jesus precisa do resultado positivo para sair da lanterna do grupo A da competição regional.

"Vamos enfrentar uma equipe que não está bem no Estadual (Paraibano), mas que venceu um grande time no seu último jogo (Botafogo-PB). Eles têm boas peças e temos que tomar cuidado para ter surpresas desagradáveis na partida", disse o técnico da Águia da Precabura, que confirmou, ainda, tem uma dúvida no setor de defesa e reconhece o principal obstáculo do time neste início de temporada.

"O Luiz Fernando (zagueiro) está com um problema na mão e ainda será reavaliado e vamos contar com o retorno do Anderson Sobral, mas o que realmente complica é o desgaste físico da equipe, pois temos poucas peças de reposição e os jogadores estão sentindo muito neste início de temporada", explicou Vladimir de Jesus.

Desfalque

O Campinense, que foi o primeiro clube a conquistar a Copa do Nordeste em 2013, quando o torneio voltou ao calendário do futebol nacional, também tem uma baixa considerável para a partida deste domingo. Trata-se do atacante Augusto, que já marcou três gols na temporada, mas está lesionado.

Por outro lado, o técnico Sérgio China deve promover a estreia do meia Jussimar. A equipe de Campina Grande empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz na primeira rodada e está, no momento, na terceira colocação do grupo, com a penas um ponto.

Já no Campeonato Paraibano, o time do técnico Sérgio China teve um início pouco produtivo e ocupa apenas a sexta colocação. O resultado disso foi a dispensa de seis atletas (os zagueiros Williams e Anderson, o volante Sidney, o meia Marcos Paulo e os atacantes Lessinho e Azul).