Agora titular, Élton espera nova fase

08.05.2018 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Élton voltou a ser titular do Ceará na partida contra o Corinthians pela Série A e teve uma boa atuação, participando do gol da equipe ( FOTO: KID JÚNIOR )

O atacante Élton foi uma das surpresas do técnico Marcelo Chamusca na escalação para o duelo contra o Corinthians no último domingo, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com o atacante voltando a ser titular depois de 10 partidas como suplente de Arthur.

E no empate em 1 a 1 na Arena do Corinthians, o experiente centroavante deu conta do recado, jogando uma boa partida, contribuindo com um passe de calcanhar para o gol de Wescley, além de exigir uma defesa espetacular do goleiro Cássio no início do 2º tempo, o que seria o segundo gol do Vovô.

Agora titular, o atacante espera viver uma nova fase no clube, em uma nova sequência de jogos e claro, com gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vovô pela Série A é na segunda-feira, 14, contra o América/MG no Castelão, pela 5ª rodada do certame.

"O centroavante tem uma responsabilidade muito grande, mas já tenho uma certa experiência, passei por alguns momentos assim, de pressão por gols. Eu sei da minha responsabilidade e como posso contribuir com o Ceará na Série A. Estou muito feliz com a oportunidade de jogar, de voltar a ser titular e poder ajudar a equipe a conquistar um bom resultado contra o Corinthians. A vontade de marcar gols é muito grande. Espero ajudar o Ceará a crescer na competição e subir na tabela. A nossa primeira vitória na Série A está próxima".

Retomada

Após ser uma peça chave no acesso com 9 gols marcados na Série B em 2017, Élton iniciou o ano como titular, jogando as primeiras 11 partidas e marcando 4 gols - um deles no Clássico-Rei com o Fortaleza - mas uma virose o fez desfalcar a equipe, com Arthur herdando a vaga e se destacando com seus gols.

Após recuperar-se, Élton virou suplente de Arthur, entrando no decorrer do jogo em 4 partidas e marcou um gol.

"Eu estive de fora, na reserva, mas nunca desanimei, nunca deixei de trabalhar. O Chamusca sempre disse para nós que o jogador precisa estar sempre pronto para jogar e foi isso que eu fiz. Trabalhei forte esperando uma nova oportunidade", disse.

Sobre a disputa com o jovem Arthur, que marcou 16 gols na temporada mas em 3 jogos passou em branco na Série A, Élton comentou.

"O Arthur é um menino muito bom, nos ajudou muito, marcou muitos gols, e ainda vai nos ajudar ainda este ano. Mas todos trabalham para buscar seu espaço e eu não sou diferente. A disputa é muito sadia, o grupo é muito bom e todos se respeitam. Treinei bastante esperando uma oportunidade. Ela veio e agora é continuar bem e ajudando o Ceará", disse ele.