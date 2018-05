Adversários dos cearense acabam derrotados

00:00 · 10.05.2018

O atacante Borja, do Palmeiras, marcou o primeiro gol da partida no próximo adversário do Vovô ( FOTO: PALMEIRAS )

Os próximos adversários dos clubes cearense no Campeonato Brasileiro da Série A e B, foram derrotados ontem, pela Copa do Brasil. O Goiás, que enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 19 horas, perdeu para o Grêmio por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas e está eliminado da competição.

Já o América Mineiro, que joga contra o Ceará na próxima segunda-feira (14), pela Série A, foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, jogando em casa, no jogo de ida da mesma fase.

Mesmo perdendo, os mineiros chegaram a pressionar o time paulista e quase conquistaram o empate nos minutos finais da partida, realizada no estádio do Horto, em Belo Horizonte.