Adrenalina no Porto das Dunas

00:00 · 08.05.2018

Etapa de Aquiraz, que aconteceu no último fim de semana, foi a terceira e última do Circuito Cearense de Stand up Paddle ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

No último sábado (5), a Praia do Porto das Dunas recebeu os melhores atletas de Sup Wave do estado para a terceira e última etapa do Circuito Cearense de Stand up Paddle, na modalidade "Ondas".

As baterias tiveram início às 8 horas da manhã. Na água, as difíceis condições de surfe, com vento forte e ondas mexidas, adicionaram uma dose extra de adrenalina às disputas exigindo nada menos que o máximo de todos os competidores.

Na Open/Pro, o público presente teve a oportunidade de assistir a duelos de altíssimo nível. Melhor para Ygon Maia, que conseguiu arrancar as maiores médias dos árbitros, mostrando mais uma vez estar em grande forma para faturar a principal categoria da competição. Em segundo ficou o atleta Tiago Rocha, com Emílio Tavares em terceiro e Alberto Almeida na quarta colocação.

Entre as mulheres, a grande campeã foi a estreante Vanessa Lima. Natural de Jericoacoara, Vanessa competiu pela primeira vez em um circuito de Sup e surpreendeu, dando trabalho às veteranas.

Entre os amadores, o grande campeão da etapa, Kilreges Cardoso, também levou o troféu do Circuito. Com excelentes atuações nas três etapas do circuito (onde faturou duas etapas), o prodígio da Praia do Iguape, no município de Aquiraz, protagonizou mais uma bela atuação para colocar mais dois troféus de campeão em sua estante. Em segundo ficou Francisco Valdemir, com Francisco Célio e Paulo Marcello terminando na terceira e quarta colocações, respectivamente. Para o Presidente da Asup-Ce (Associação de Stand up Paddle do Ceará), Alexandre Nogueira, o Circuito 2018 foi um sucesso em todos os aspectos e já anuncia os próximos eventos. "Fechamos o Circuito Cearense de Sup Wave com chave de ouro ainda no primeiro semestre do ano. Isso significa dizer que fizemos um grande esforço para realizar o certame integralmente dentro do período de boas ondas em nosso estado, a principal reivindicação dos atletas". (Por George Noronha)