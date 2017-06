Adalberto confirma acerto

00:00 · 09.06.2017

Adalberto já atuou pelo Fortaleza em três temporadas, foi campeão em 2015 e fez três gols ( Foto: Kiko Silva )

De acordo com o empresário do atleta, Adalberto está chegando hoje para defender o Fortaleza na Série C do Brasileiro. O atleta virá de carro no período da tarde para cumprir sua quarta temporada no Leão do Pici.

"Estou muito feliz em voltar para defender o Fortaleza. Desde que saí do clube sempre mantive o sonho de um dia subir com o clube para a Série B. Estou retornando para tentar mais uma vez", disse o jogador.

Adalberto estava no Náutico/PE e só conseguiu a sua liberação, mediante uma liminar na Justiça do Trabalho, alegando o período regulamentar de salários atrasados. O departamento jurídico do Tricolor do Pici terá de ficar atento, pois a validade da liminar poderá acabar no decurso da Série C do Brasileiro.

Conhecer o clube

O agente de futebol do atleta, Lupércio Segundo, disse que uma das razões para o retorno de Adalberto foi o conhecimento que ele já tem do clube. "Tanto o Adalberto já conhece o Fortaleza, como o Fortaleza conhece o trabalho do Adalberto. Isso facilitou na hora do acerto. É um jogador qualificado e queria voltar, então deu tudo certo, completou Lupércio Segundo.

Quarta temporada

Adalberto recordou que está voltando para iniciar uma quarta temporada pelo Leão do Pici, visto que já esteve nos anos 2013, 2014 e 2015. O atleta foi campeão pelo Tricolor em 2015 e com a camisa do Leão, marcou três gols. O jogador, de 29 anos, disse que desejou sair do Náutico, primeiro porque não estava sendo utilizado no time titular, segundo por opção da diretoria Timbu e por fim, por conta dos salários em atraso no clube.

Adalberto será a oitava contratação do Fortaleza para a Série C e ele vem para fechar o sistema defensivo, que precisava de mais um zagueiro, além de Edimar, que ainda não estreou.

Com a chegada de mais um zagueiro, o técnico Paulo Bonamigo poderá encerrar a improvisação de Rodrigo Mancha como zagueiro, para utilizar um dos novos contratados. Enquanto isso, o zagueiro Del'Amore, que passou por cirurgia de apendiciete, hoje iniciará o trabalho de transição para o departamento físico do Leão.

O Tricolor volta a jogar pela Série C no próximo domingo, ás 18 h (hora de Fortaleza), na Arena Pantanal, contra o Cuiabá, pela quinta rodada da Série C.