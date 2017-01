A passos largos

00:00 · 12.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Garotos do vovô comemoram um dos gols da equipe ante o Mogi Mirim ( Foto: Bruno Riganti )

O Ceará está na Terceira Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. Após se classificar como líder do Grupo 19, com sete pontos em três jogos, o Vovô voltou a vencer na tarde de ontem, ao bater o Mogi Mirim por 2 a 1, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra/SP.

Os gols do Alvinegro foram anotados por Filipe e Rafinha ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo, o clube paulista diminuiu com Paim de pênalti.

Na próxima fase, já entre os 30 melhores da competição, o Ceará enfrentará o Internacional, na sexta-feira, mas ainda sem local e horário definidos.

O Vovô, que está invicto na competição e tem aproveitamento 83,33%; marcou sete gols e sofreu três.

O jogo

O 1º tempo começou com o Ceará dominando as ações de jogo, chegando com frequência ao ataque, perdendo duas boas chances antes dos 10 minutos, a primeira Arthur aos 2 e a segunda com William.

E melhor no jogo, o gol do Ceará era questão de tempo e saiu aos 20 minutos: após de cobrança de lateral, Arthur foi travado pela zaga, que deu rebote nos pés de Filipe Maia; o volante chutou cruzado de primeira e venceu o goleiro Murilo, abrindo o placar com um belo gol: 1 a 0 para o Vovozinho.

O Vovô manteve o ritmo e continuou em cima e fez o segundo aos 31 minutos, após uma jogada espetacular de Clemer. O camisa 18 roubou a bola no campo de defesa, partiu em velocidade, driblou três defensores, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Rafinha só empurrar ao gol: 2 a 0.

Mesmo com boa vantagem, o Alvinegro não recuou e se manteve no ataque no segundo tempo, buscando definir o confronto. Já nos minutos iniciais, Rondinelle acertou a trave e William quase marcou o terceiro do Vovô após chute à queima roupa que o goleiro defendeu.

Dramático

Aos 25 minutos, o terceiro gol do Vovô até saiu, com Thiago, mas foi anulado pelo assistente, que assinalou impedimento.

Foi quando aos 29 minutos o Mogi Mirim diminuiu em penalidade máxima convertida por Bruno Pain e o jogo ganhou ares de drama. Mas o Ceará se fechou e soube segurar o placar - mesmo com o Mogi buscando o gol até os 49 do segundo tempo - e comemorou bastante a classificação para a 3ª Fase da Copinha