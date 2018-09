A bola vai rolar

00:00 · 17.09.2018

A maior competição de clubes do planeta já vai começar. Nesta terça-feira (18), a saga em busca do cobiçado título da Liga dos Campeões da Europa inicia para os 32 clubes participantes, sendo todas as estrelas mundiais voltadas para a grande final dia 1º de junho de 2019, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha.

> Espanha concentra favoritos ao título

Organizado pela Uefa, o torneio reúne 125 jogos e 54 países representados. A competição coroa o principal time europeu, que ganha a vaga do continente no Mundial de Clubes, além de oferecer o equivalente a R$ 91 milhões para quem se sagrar campeão. As grandes cifras são oferecidas para todos - até para os que jogaram os playoffs-, com bonificações por desempenho em cada partida, o que totaliza um montante de R$ 9 bilhões.

Quem também reúne investimentos astronômicos é o time do Paris Saint-German (PSG). A temporada mal começou e a pressão na equipe parisiense já é grande por conta da obsessão pelo título da Liga. O time segurou a estrela Mbappé, melhor jogador jovem da Copa da Rússia, o brasileiro Neymar e uruguaio Cavani para justificar os gastos e elevar o patamar da França, que venceu o último Mundial, mas não vê uma equipe conquistar o principal torneio de clubes da Europa há 26 anos.



Clássico

A missão não vai ser fácil porque os franceses tem logo de cara um confronto diante do Liverpool-ING, time derrotado na final da última edição para o Real Madrid. A partida acontece na terça (18), às 16h (de Brasília), em Anfield, Inglaterra.

Os Reeds surpreenderam ao chegar na decisão passada e buscam uma nova temporada de sucesso com o brilho do egípcio Salah, que concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. Para completar, o Grupo C ainda tem Napoli-ITA e Estrela Vermelha, da Sérvia.

Outro que corre para erguer a taça é o Bayern-ALE. O clube alemão foi o último não espanhol a faturar o torneio. A principal aposta do time fica no ataque, com o faro de artilheiro do polonês Robert Lewandowski. Na fase inicial, os bávaros encaram Ajax-HOL, Benfica-POR e AEK-GRE pelo Grupo E.