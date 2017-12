Washington disposto a discutir com Pyongyang

00:00 · 13.12.2017

Washington/Pyongyang. Os Estados Unidos estão dispostos a negociar com a Coreia do Norte "sem condições prévias", declarou ontem o secretário norte-americano de Estado, Rex Tillerson. "Estamos prontos para ter a primeira reunião sem condições prévias", disse ele durante coletiva em Washington.

"Não é realista dizer: 'só vamos falar com vocês se vierem à mesa de negociações prontos para abandonar seu programa'" nuclear. Até o momento, os Estados Unidos afirmavam que qualquer negociação deveria ser limitada à eliminação das armas nucleares da península coreana.

"Vamos nos encontrar e discutir o clima, se quiserem, ou se a mesa deve ser quadrada ou redonda, se isto lhes der prazer", disse o chefe da diplomacia norte-americana.

Mas Tillerson acrescentou que a campanha dos Estados Unidos de pressão econômica e diplomática sobre Pyongyang continuará "até que caia a primeira bomba". O secretário de Estado destacou que Washington "simplesmente não pode aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares e que o presidente Donald Trump "pretende garantir que não tenham armas nucleares capazes de atingir as costas dos Estados Unidos".

Segundo o subsecretário-geral para Assuntos Políticos da ONU, Jeffrey Feltman, que regressou ontem de Pyongyang, funcionários da Coreia do Norte já "aceitam que é importante prevenir uma guerra". Feltman se reuniu com o ministro norte-coreano das Relações Exteriores, Ri Yong-Ho, e com o vice-chanceler, Pak Myong-Kuk, durante o final de semana em Pyongyang, na primeira visita realizada por um alto funcionário da ONU ao país desde 2010.

"Escutaram seriamente nossos argumentos", destacou Feltman, reconhecendo que "neste momento não nos ofereceram qualquer tipo de compromisso".

"Acredito que têm que refletir sobre o que dissemos com sua própria liderança".

"O tempo dirá qual foi o impacto das nossas conversações, mas acredito que deixamos a porta entreaberta. Espero que a porta para uma solução negociada se abra agora".

Kim Jong-Un

O anúncio de Tillerson foi seguido por declarações do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, prometendo converter a Coreia do Norte na "maior potência nuclear do mundo".

Em discurso para trabalhadores do programa balístico, Kim declarou que seu país "avançará vitoriosamente e se converterá na maior potência nuclear e militar do mundo", segundo a agência oficial norte-coreana KCNA.

No dia 28 de novembro, Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de atingir o território continental dos Estados Unidos.